El próximo 27 de enero, la selección chilena vuelve a las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 para enfrentar un momento clave. La Roja choca con Argentina buscando tres puntos de oro para seguir soñando con un lugar en el torneo de noviembre.

El equipo de Martín Lasarte necesita con urgencia sumar ante la Albiceleste para escalar en la tabla de posiciones y así mantener sus chances. Una tarea no menor, ya que en frente estará el vigente campeón de América.

En la previa del encuentro, Joaquín Montecinos conversó con Radio ADN y adelantó lo que será el duelo ante los trasandinos. "Tenemos la deuda pendiente de pelear por ese cupo. Vamos a ir ganar para tener ese lugar que queremos todos", señaló.

Para el extremo, convocado por Lasarte, hay que ir a buscar la victoria en Calama y sacarle provecho a la altura. "Lógicamente hay que aprovechar la localía como sea. Da lo mismo si jugamos en Santiago o en Calama, hay que ir a ganar".

Además Montecinos no le dio importancia a la ausencia de Lionel Messi, que no será convocado para este encuentro. "Independiente de que venga o no, lo más importante somos nosotros y tenemos que sacar la tarea adelante ganando el partido".

Dolor por Arturo Vidal y su futuro en Audax Italiano

Una de las grandes ausencias que tendrá Chile para esta doble fecha de eliminatorias es Arturo Vidal. El King fue expulsado ante Ecuador por un patadón sin querer y recibió tres fecha de castigo, las que por ahroa no han sido apeladas por la ANFP.

"Estamos hablando de un futbolista que le ha entregado muchísimo a la selección, además de tener una carrera increíble a nivel de clubes. Nos da una experiencia única. La selección tiene tremendos jugadores y vamos a tener que suplir su baja trabajando en equipo", recalcó Montecinos. "Tenemos que tener la mentalidad ganadora que Vidal nos ha demostrado", agregó.

Ya hablando de lo personal, el extremo habló sobre su futuro y en qué está su supuesta salida de Audax Italiano. "Todavía hay chances de salir, no hay nada cerrado. En cualquier momento se puede llegar a un acuerdo. El club ya sabe lo que quiero y mi representante también".

Aunque para Montecinos el quedarse en el fútbol chileno no es un problema. "Estoy preparado para lo que venga. Si me quedo, me quedo feliz, y si me voy, también".

