Joaquín Montecinos volvió a sumar minutos en la selección chilena tras ingresar desde el banco frente a El Salvador en el triunfo de la Roja por 1-0 contra los centroamericanos. El jugador de los registros de Audax Italiano reemplazó a Cristián Zavala en los 65’ y fue uno de los destacados en el equipo de Martín Lasarte.

“Lo más importante es que fue un premio a lo que hemos hecho esta semana, somos un grupo que se viene juntando recién y todos empujamos para adelante, así que es muy positivo este partido”, dijo Montecinos a la transmisión oficial.

El delantero agregó que “las sensaciones individuales son positivas por aportar al equipo, siempre lo he dicho: yo soy un jugador que se esfuerza mucho siempre por el bien del equipo, a veces me paso de revoluciones porque soy así, soy muy intenso, pero siempre tratando de dar lo mejor, porque estoy representando o a mi país, que me enorgullece mucho. Feliz en lo individual y lo grupal, que creo es lo más importante”.

Respecto a su futuro, el nacido en Barranquilla dejó entrever que su permanencia en Audax tiene los días contados y sueña con dar el gran salto al Viejo Continente.

“Ahora voy a disfrutar estos días de vacaciones que son cortitos, y ahí tomar una decisión. Quiero jugar en la elite y si tengo una chance de ir a jugar a Europa la voy a tomar, si no, lo mejor. Quiero crecer en mi carrera para seguir buscando los objetivos”, sentenció Joaquín Montecinos.

Montecinos venía de ser titular en el primer amistoso contra México. Su misión ahora será meterse en la nómina para los duelos por eliminatorias contra Argentina y Bolivia, para al menos repetir sus ingresos frente a Ecuador y Perú.