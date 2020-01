Horario y dónde ver en vivo y en directo Argentina vs Ecuador por la cuarta fecha del Preolímpico Sub 23 Colombia 2020

Cuarta fecha del Preolímpico Sub 23 en Colombia y Chile tendrá que observarla desde fuera, ya que tendrá libre en esta jornada.

Argentina y Ecuador comparten grupo con la selección de Bernardo Redín y el resultado de este partido dirá mucho tanto para las pretenciones de ambos equipos, como las de la Roja.

La Albiceleste está igualada en el primer lugar con los chilenos con 6 puntos y dos partidos por jugar. La Tricolor ya están eliminados con 0 unidades. Si los ecuatorianos le roban puntos a Argentina, podría beneficiar a la Selección Chilena.

Dïa y hora: ¿Cuándo juegan Argentina vs Ecuador por la cuarta fecha del Preolímpico Sub 23 Colombia 2020?

Argentina vs Ecuador por la cuarta fecha del Preolímpico Sub 23 Colombia 2020 jugarán este lunes 27 de enero a las 20:00 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite Argentina vs Ecuador por la cuarta fecha del Preolímpico Sub 23 Colombia 2020?

Argentina vs Ecuador por la cuarta fecha del Preolímpico Sub 23 Colombia 2020 será transmitido por DirecTV Sports, en los canales 610 (SD) y 1610 (HD) de DirecTV.

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming Argentina vs Ecuador por la cuarta fecha del Preolímpico Sub 23 Colombia 2020?

Si buscas un link para ver en vivo y online Argentina vs Ecuador por la cuarta fecha del Preolímpico Sub 23 Colombia 2020, podrás hacerlo en DirecTV GO.