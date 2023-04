La selección chilena enfrentó a Brasil conociendo su eliminación en el hexagonal final del Sudamericano Sub 17. El triunfo de Venezuela contra Paraguay fue un golpe de nocaut para la Roja, que tampoco pudo superar a la Verdeamarela. Fue una nueva derrota para el equipo nacional dirigido por Hernán Caputto y otro fracaso del fútbol criollo.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, reconocidos técnicos formadores del fútbol chileno lamentaron el nuevo revés para una selección nacional, poniendo las alertas por el futuro.

“Da pena, pero es el reflejo de los que pasa en nuestro fútbol profesional. Mira el rendimiento de los equipos a nivel internacional. Ayer Colo Colo ganó, pero ahí muriéndose. Mira la U, el otro día el clásico entre Colo Colo y la Católica, mira el Campeonato Nacional. Es el reflejo de todo lo que está pasando arriba. Hemos involucionado tremendamente en nuestro nivel de juego. Veo a otros equipos y países y nosotros nos hemos quedado, no hay enseñanza ni técnica. Absolutamente nada. Hemos retrocedido muchísimo”, dijo Héctor Pinto.

Por su parte, Hugo González manifestó que “es lamentable, los chicos pusieron todo el empeño posible, pero no alcanzó para ir al Mundial. Lo importante es analizar bien y hacer un diagnóstico para ver qué está sucediendo y qué hay que mejorar en las selecciones juveniles, en la masculina y femenina”.

“La primera parte del torneo no lo hicieron mal, pero ya contra los mejores de cada grupo en el haxagonal final fue más difícil y no clasificamos. Lo positivo es que esta categoría pueda llegar a la sub 20”, agregó el ex DT de Colo Colo.

Raúl Toro fue muy crítico: “Chile corre, marca atrás, pero con la pelota en los pies somos muy limitados. Sé que esta cuestión no es culpa de los jugadores ni el técnico, porque tienes que darte cuenta que Chile tuvo dos años sin competir a nivel juvenil. Cómo van a rendir jugadores que estuvieron dos años sin entrenar ni competir. Por ejemplo en Uruguay no pararon en toda la pandemia. Es un cúmulo de errores que venimos cometiendo”.

Añade que “estamos tácticamente mal, técnicamente los jugadores tiran todas las pelotas arriba y no enhebramos jugadas, no hay paredes. Los controles los hacemos mal y eso es producto de la falta de competición”.

Por último, César Vaccia sentencia que “nosotros jugamos al máximo de nuestras posibilidad, pero estamos lejos de estos equipos. Hay que empezar a trabajar desde cero. Mira lo que pasa con los chicos. Si no hay educación estamos mal. En preparación, unos trabajaran mejor y otros peor, pero la competencia no es buena. Triste eliminación, me da pena por el esfuerzo de los chicos y el cuerpo técnico. Estas cosas pasan y nos van a seguir pasando”.