Tras no lograr la clasificación en el Sudamericano de Ecuador, la selección chilena Sub 17 se queda abajo del torneo. Lo mismo de la racha de Hernán Caputto, que había logrado clasificar a la categoría en los mundiales de 2017 y 2019.

El fin de una racha positiva: eliminación del equipo de Hernán Caputto desploma su historial en mundiales Sub 17

La selección chilena Sub 17 al mando del técnico Hernán Caputto quedó fuera del Mundial de la categoría, luego de que Venezuela venciera a Paraguay y lograra su clasificación en el Sudamericano de Ecuador.

Un balde de agua fría para el grupo de nacionales que había conseguido de buena manera su clasificación al hexagonal final, pero que al momento de demostrar las ganas de querer estar en una nueva cita planetaria, se quedaron con las ganas.

Un duro momento que también marca la trayectoria de Caputto al mando de la Roja Sub 17, que venía de dos buenos procesos donde logró su clasificación a los Mundiales en 2017 y 2019, por lo que la experiencia del ex entrenador de Universidad de Chile no estaba en cuestionamiento.

"Caputto debe ser el entrenador que mejor conoce el fútbol formativo en el país a nivel internacional, siento que él debería estar dando las directrices para la Sub 17 y Sub 20. Lo desaprovechan", comentó hace unos días Mariano Puyol, uno de los entrenadores que marcó el comienzo de la carrera como entrenador para el ex portero, en El Mercurio.

Si bien en 2015 Chile participó como anfitrión, nunca había estado presente en tres Mundiales seguidos de una misma categoría, como fue en 2017 en India y 2019 en Brasil.

Por lo mismo, retomando su trabajo en el área de formación, se esperaba que este hexagonal regalara lo mejor de una generación, lo que finalmente no se pudo concretar y quedaron al margen rápidamente.

Con esto se acaba un proceso con Caputto, que tuvo sus momentos de glorias, pero que tendrá que dar un siguiente paso para pensar en su renovación futbolística.