Byron Castillo está muy cuestionado debido a la denuncia de la Federación de Fútbol de Chile ante la FIFA, por las supuestas irregularidades en la documentación del jugador ecuatoriano. Y el tema fue abordado por Harold Mayne-Nicholls, dirigente chileno que trabajó muchos años en la FIFA.

"Es complejo lo de Byron Castillo. Es un caso que requiere mucho análisis legal, ver lo que pasó. Si el chico nació en Ecuador, habrá que pedir las disculpas del caso. Y si no, va a ser un tema muy complejo", analizó el actual hombre fuerte de Trasandino.

Luego detalló que "Ecuador presentará los antecedentes y tiene que ser algo más que un certificado de nacimiento, pues lo que se está hablando aquí y apelando no es ese certificado, es dónde nació el chico y si legalmente obtuvo la nacionalidad ecuatoriana. Eso se discute. Me imagino que la FIFA hará un trabajo acucioso al respecto, pidiendo más información que el puro certificado que lo entrega el Registro Civil. Esto va más allá".

Y asegura que la normativa juega en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en caso de que se haya adulterado algún papel, aunque no sea responsable de la irregularidad.

"Ahí el reglamento dice que la Federación pasa a ser responsable directamente. Por eso no es fácil. Es un tema muy, muy complejo. Hay que tener cuidado que no hayan situaciones similares y sea más engorroso el tema. Pero no se trata de creer o no creer si Chile puede ir al Mundial, hay que ver lo que dicen los tribunales", aclaró.

Luego Harold comenta que "esto hay que dividirlo en dos: evidentemente, en lo deportivo, no conseguimos los puntos para clasificar. En eso nuestros méritos no llegaron a buen puerto", pero profundiza en lo que puede ser el gran pecado ecuatoriano.

"En caso que se detecte una irregularidad, tampoco se puede hacer vista gorda, sea en el tiempo que sea. De lo contrario, vamos a darle premio a los tramposos. Y me revelo ante eso. Por qué alguien que hizo trampa va a recibir premio", expresó enérgicamente.

Luego añade que "las normativas existen para cumplirlas, es como cuando andamos a exceso de velocidad y nos sacan un parte. Eso debe ser sancionado y si no lo hacen por alguna razón, se abre la puerta para infringir las normas. Es un tema de principios. Personalmente creo que nadie puede quedar impune ante la trampa".