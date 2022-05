El presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Pablo Milad, rompió el silencio para referirse a la investigación que abrió la FIFA para determinar si existen irregularidades en la inscripción del seleccionado ecuatoriano Byron Castillo en los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

En diálogo con TVU, el timonel del fútbol chileno aseguró que la resolución del Comité Disciplinario debiera ver la luz en las próximas semanas. "Yo creo que de aquí a fin de mes como máximo la FIFA va a dar algún tipo de veredicto. Ahora está recabando toda la información, está escuchando a las partes", puntualizó.

Chile actuó rápidamente al conocer los primeros antecedentes del caso que puede descalificar a Ecuador y llevar a la Roja por secretaría a la próxima Copa del Mundo. "Llamamos de inmediato a Eduardo Carlezzo, abogado muy cercano a Chile y de muy alto nivel profesional en derecho deportivo. Y la consigna fue la siguiente: averigua si esto es real, si tenemos agua en la piscina, y después de eso conversamos", relató el mandamás.

"Y él, con sus fuentes de información en Ecuador y en Colombia, a los cinco días nos llama y nos dice 'presidente, tenemos agua en la piscina'. Le digo que lo que no queremos es ir con pruebas que no puedan ser respaldadas o que no sean correctas o no oficiales. Y me dijo que las pruebas son oficiales y certificadas", subrayó Milad.

Ecuador estaba al tanto de la denuncia que hizo Chile ante la FIFA



Este jueves, el secretario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Nicolás Solines, aseguró que la federación chilena no contrastó la información ni se comunicó con esa entidad antes de hacer la denuncia. "Nos hubiese gustado que la federación chilena primero acudiera a nosotros y nos dijera que detectaron esto", dijo el personero.

Sin embargo, el mandamás del fútbol chileno, Pablo Milad, desmintió estos dichos: "Antes de eso (la denuncia), llamo al presidente de la federación de Ecuador (Francisco Egas), con quien tengo una muy buena relación porque compartimos vicepresidencia (de la Conmebol)".

"Le digo 'Pancho, nosotros tenemos pruebas para hacer una denuncia a la federación de Ecuador por las irregularidades de inscripción de Byron Castillo'. Me dijo 'ningún problema, hazla, yo entiendo esto'. Y le digo que yo tengo la obligación de hacerlo también. Me dijo 'ningún problema'", expuso el dirigente chileno.

En ese sentido, el directivo curicano refrendó que "lo cortés no quita lo valiente y cuando uno avisa no traiciona. Le avisé esto (a Ecuador). Muchos dicen que las relaciones después de esto van a ser malas, pero yo creo que no va a ser así. Es una situación en la que uno tiene la obligación de hacerlo como dirigente, pero también de avisar y dar las explicaciones del por qué", subrayó Milad.

Finalmente, el timonel balompédico nacional destacó que "aquí no ha habido tampoco malas palabras contra Ecuador, al contrario. Esperamos que los tribunales disciplinarios de la FIFA opten por la mejor decisión, la mejor opción y la más justa", completó.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA investiga las polémicas partidas de nacimiento de Castillo, originadas en Colombia y Ecuador, y en caso de corroborar una irregularidad, la selección que representa puede perder los puntos de los ocho partidos que jugó el lateral, los que se entregarán al rival. En este escenario, Chile sumará cinco unidades en la clasificación y alcanzaría el cuarto lugar y el boleto directo al Mundial de Qatar 2022.