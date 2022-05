Byron Castillo recibe el apoyo del ídolo ecuatoriano Antonio Valencia: "No desmayes, recuerda que tienes un Mundial por jugar"

Byron Castillo está muy cuestionado debido a la denuncia de la Federación de Fútbol de Chile ante la FIFA, por las supuestas irregularidades en la documentación del jugador ecuatoriano. Y eso le pasó la cuenta al jugador del Barcelona, que pidió cambio mientras lloraba en un duelo ante Aucas.

Todo Ecuador salió a calmarlo, apoyarlo y esperar que todo se resuelva a su favor. Incluso el gran referente de ese país en los últimos años, Antonio Valencia, quien ocupó sus redes sociales para señalar que no tiene dudas de que estará en Qatar.

El ex jugador del Manchester United comentó que "mi querido Byron Castillo mucha fuerza en estos momentos, no desmayes! Recuerda que tienes un Mundial por jugar", dando por hecho que la FIFA fallará a favor de Ecuador y que, de paso, no condenará al jugador.

Valencia, que jugó dos Mundiales con la Tri (2006 y 2014) agregó que participar en esa competencia "es lo más lindo que le puede pasar a cualquier futbolista. Confiamos en ti y en tus compañeros", alentándolo a dejar atrás los malos momentos.

Finalmente le recordó que "tú eres fuerte" y que por lo mismo no es momento de bajar los brazos: "Recuerda que nuestro camino es de lucha", complementó el gran capitán de Ecuador.

La resolución del caso Castillo se espera para junio, luego de que las Federaciones presenten sus alegatos en la FIFA y la Comisión de Disciplina estudie el asunto que ha sido tema en el fútbol mundial las últimas semanas.