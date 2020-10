Guarello saca el lanzallamas tras derrota de Chile: "Todo el trabajo fue destruido por un robo a mano armada"

Juan Cristóbal Guarello sacó el lanzallamas e incendió todo con su crítica al arbitraje del encuentro que Chile perdió por 2-1 ante Uruguay, en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

En su tribuna de Canal 13, el periodista destacó que los jugadores de selección chilena "hicieron un tremendo esfuerzo y sin embargo todo este trabajo (fue) destruido por un robo a mano armada".

"Lo que ocurrió hoy (ayer) en Montevideo me parece que es uno de los saqueos más grandes que me ha tocado ver en un partido eliminatorio y lo agrava el hecho de que se transmita con tantas cámaras y que haya VAR", disparó el comentarista.

Luego destacó la defensa de La Roja. "Reinaldo Rueda hizo un excelente planteamiento de mitad de cancha hacia atrás (con) un equipo muy joven, muy aplicado y que logró sacar el partido adelante, que debió haber ganado hasta que Coates le pegó con la mano a la pelota".

Ahí quedó con todas las dudas el comunicador. "La verdad es que cuesta mucho explicarlo. Sólo se puede pensar un árbitro de mala fe o que realmente tenía otras intenciones", bramó en una ferviente alocuión.

"Una mano abierta -una posición antinatural, penalazo-, ni siquiera la va a mirar y no la va a mirar porque los cómplices del VOR, la banda, la cueva de Alí Babá le dicen que no vaya a mirar. 'porque si la vas a mirar, Ever, vas a tener que cobrar y Chile va a ganar'", agregó.

El diario La Cuarta criticó duramente el arbitraje en el debut de Chile por Eliminatorias para Qatar 2022

La discreta actuación del árbitro paraguayo se vio completada por una desconcentración en los minutos finales, que permitió que Uruguay se llevara la victoria con un remate de Maximiliano Gómez en los descuentos.

La selección chilena espera tener su revancha el próximo martes, cuando reciba a Colombia dsde las 21:30 horas, en la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.