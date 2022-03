Gabriel Suazo no piensa en otra cosa que vencer a Uruguay en eliminatorias: "Es una final para nosotros"

La selección chilena da vuelta la página tras la dolorosa goleada ante Brasil y se enfoca en su última oportunidad en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. Este martes la Roja recibe a Uruguay en San Carlos de Apoquindo buscando alcanzar un milagro para meterse en el repechaje.

- Simula los resultados que le sirven a Chile con la calculadora de RedGol.

Este sábado, Gabriel Suazo habló tras lo ocurrido ante el pentacampeón y lamentó la goleada que complica las opciones rumbo al torneo. "Fue una dura derrota para todos. Para el país en general, tanto ustedes como nosotros lo sufrimos mucho".

Pero pese a ello, el capitán de Colo Colo valoró lo bueno que mostró Chile. "De esas derrotas se aprende. El primer tiempo estuvimos en una organización buena, creando ocasiones de gol y donde ellos no tuvieron claras hasta que ocurre el penal, que cambia el partido porque teníamos que salir a buscar más y les quedaron espacios".

Gabriel Suazo tomó la titularidad ante la ausencia de Eugenio Mena y se perfila como el lateral de la Roja de aquí en adelante. "La verdad es que (me siento) bien, mis compañeros me ayudan mucho. Tengo que seguir creciendo muchísimo como jugador, ellos me han ayudado en esta etapa".

De hecho, pese a que está ganando terreno, se ilusiona con ser el estelar de la Roja. "Este es mi segundo partido de titular, me queda, esperemos, que mucho tiempo más acá. Para eso trabajo de la mejor forma y aportando con un grano de arena como me toque, ya sea en la banca o titular".

Enfocado en vencer a Uruguay

Gabriel Suazo se olvida de lo que pasó con Brasil y ahora pone su mira en Uruguay. Chile necesita ganar como sea y así lo entiende el plantel, que reconoce que el partido ante la Celeste "es una final para nosotros".

"Esperamos este martes hacerlo de la mejor forma para ganar esos tres puntos, que son muy importantes y esperar que los resultados se den", agregó el lateral.

Aunque Gabriel Suazo también tuvo elogios para los Charrúas. "(Es) Un rival muy complicado. Ellos están clasificados, pero es complicadísimo. Nuestro objetivo es ganar, es claro. Los demás resultados no los podemos manejar, pero el objetivo principal es ganar, jugando como Chile se ha caracterizado".

Finalmente recalcó que el plantel está comprometido en pelear su opción de ir a Qatar 2022 a toda costa. "Trabajaremos estos días al máximo para enfrentar esa final".