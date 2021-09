La selección chilena visita a Ecuador por una de las fechas pendientes de marzo en las eliminatorias a Qatar 2022. La Roja viene de caer en casa contra Brasil y necesita urgente ganar tres puntos en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, de lo contrario el equipo de Martín Lasarte empieza a olvidarse de la Copa del Mundo.

A minutos del pitazo inicial del Ecuador-Chile, pactado desde las 18:00 horas, el entrenador de la Roja confirmó la formación con el once titular de la Roja.

Con cambio de esquema y nombres respecto al choque contra Brasil, la selección chilena se medirá contra Ecuador con un 4-5-1, con Eduardo Vargas como único delantero nominal y sorpresa de último minuto.

La selección chilena formará con Claudio Bravo en el arco; Paulo Díaz, Gary Medel, Enzo Roco y Sebastián Vegas en defensa; Claudio Baeza como contenció; Mauricio Isla, Arturo Vidal, Charles Aránguiz y Jean Meneses en mediocampo; Eduardo Vargas en ataque.

Formación confirmada de Chile contra Ecuador.

Cabe recordar que Guillermo Maripán y Erick Pulgar quedaron suspendidos tras ver tarjeta amarilla contra Brasil. El puesto del defensa central será tomado por Enzo Roco mientras el contención será Baeza en desmedro de Tomás Alarcón, que asomaba como titular en la previa.

Además, Lasarte dejó fuera del once por decisión técnica a Eugenio Mena. El que cumplirá la función de carrilero izquierdo será Jean Meneses mientras Vargas no tendrá compañero en ataque con la salida en el once de Iván Morales y las ausencias de Alexis Sánchez por lesión y Ben Brereton con polémica.