Fernando Zampedri inició de buena forma la temporada 2023 con Universidad Católica. El delantero argentino lleva cuatro goles anotados en lo que va del año y la UC marcha como líder del torneo, sumando 16 unidades en siete partidos jugados.

Números redondos para el equipo de Ariel Holan y Zampedri en particular, quien además hizo noticia el pasado fin de semana cuando en una publicación por Instagram apareció con el buzo de la Selección Chilena puesto, desatando el interés de la hinchada porque alguna vez pueda ponerse la camiseta de La Roja en un partido.

Hasta ahí, solo ilusión. Sin embargo, fue el propio Zampedri quien reconoció que efectivamente tiene el interés de vestirse de Rojo y apostó porque pueda lograrlo en el próximo proceso clasificatorio, para el Mundial 2026.

En conversación con Jorge Gómez, el delantero cruzado señaló que "es difícil, pero me gustaría nacionalizarme y llegar a vestir la camiseta de la Selección Chilena. Sería un sueño, porque no cualquiera se puede poner la camiseta de una selección y representar a un país. Si se da la nacionalidad y de defender los colores de este país que me abrió las puertas para que yo me sienta feliz, bienvenido sea".

Sin embargo, los plazos no son tan sencillos. Y es que el jugador debe esperar a vivir cinco años consecutivos en el país para lograr obtener la nacionalidad. Algo que recién logrará a fines del 2024, por lo que recién en el 2025 podría optar a ser convocado por La Roja.

Además, Zampedri habló de su sueño de convertirse en el goleador histórico de Universidad Católica, manifestando que "es algo que lo pienso mucho pero como siempre digo, para conseguir cosas hay que trabajar y lo primero es pensar en el equipo. Nosotros tenemos objetivos grupales, que hoy es lo más importante. Si conseguimos eso, es más fácil conseguir lo personal".