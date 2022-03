La selección chilena comenzará a reunirse este lunes de cara al momento cúlmine de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. El equipo nacional se enfrentará con Brasil en Río de Janeiro y luego con Uruguay en Santiago, en el todo o nada.

Cuentas más o menos, si la Roja quiere aspirar a un lugar en el repechaje debe sumar un empate en el Maracaná y un triunfo en San Carlos de Apoquindo. Por eso, aunque dependa de otros resultados, el destino del equipo de Martín Lasarte estará en sus propias manos.

Así asume Felipe Bianchi en lo que espera para Chile en el final de la clasificatoria. "No hay que rezar, hay que trabajar. No me gustó la planificación de Calama y creo que si no se planifican bien estos partidos, no hay mucha opción", adelanta en diálogo con RedGol.

El periodista apela a la memoria y la revisión de antecedentes de cara al duelo del próximo jueves. "Hay que preparar mucho el partido, revisar el video de la final de la Copa América entre Argentina y Brasil, donde vimos al único que logró ganarle a este Brasil", puntualiza.

Alexis, Brereton y Vargas o Montecinos en punta



Felipe Bianchi espera que la Roja haya aprendido de los últimos enfrentamientos con la selección brasileña. "A Chile no le fue mal: perdió en la Copa América y en las Eliminatorias en Santiago, pero controló bastante el juego. Así que hay que repetir lo de esos partidos y rescatar un empate", subraya Bianchi.

En ese sentido, el analista es partidario de utilizar un mismo esquema táctico ante ambos rivales, Brasil y Uruguay, el 24 y el 29 de marzo: "Los dos partidos hay que jugarlos igual, con lo que mejor le sale a esta generación y a este cuerpo técnico: línea de tres".

El comunicador cree que la Roja "tiene que persistir en eso para que las bandas, que son tan importantes, con Mauricio Isla y Gabriel Suazo, estén más arriba y no tengan que recorrer tanto terreno", explica Bianchi.

Finalmente, el periodista completa su pizarra con cuatro hombres en el medio y tres en punta. "La idea es que juegue Alexis Sánchez como enganche, y arriba estén Ben Brereton y Eduardo Vargas, o Joaquín Montecinos. Así veo los dos partidos", completa.

