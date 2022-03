Felipe Bianchi se opone al sacrificio de Ben Brereton por Chile: "Si no puede jugar, no juega no más"

Cuando faltan cinco días para que se reúna la selección chilena e inicie los trabajos para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022, todas las miradas apuntan a Inglaterra, y específicamente a Ben Brereton.

El delantero chileno sufrió el 14 de febrero pasado un esguince de tobillo izquierdo con compromiso ligamentario, que lo mantiene en recuperación hasta hoy, y ha instalado un debate entre la Roja y Blackburn Rovers por su participación en los duelos ante Brasil y Uruguay, el 24 y 29 de marzo, respectivamente.

Los británicos no quieren siquiera enviar al jugador si no está en condiciones, mientras que Martín Lasarte lo dejó convocado para resolver su presencia en las dos fechas finales con los médicos de la selección chilena. Es decir, esperar hasta última hora.

Pero Felipe Bianchi no está de acuerdo y hace una advertencia. "Si Brereton no está en condiciones físicas, ningún jugador de fútbol es aporte. La definición es médica y comienza por él, que será el primero en darse cuenta si puede jugar o no", asegura el periodista deportivo en diálogo con RedGol.

De todas formas, el comunicador entiende la importancia de su presencia, ante el aporte que ha significado el delantero de origen británico para la selección chilena: "Brereton se unió muy bien a la Generación Dorada, sin ser parte futbolística o mentalmente de ese proceso".

Por eso, Bianchi le pide cautela a Brereton y le saca la mochila. "Brereton es una historia en sí mismo, de las bonitas historias del último tiempo, pero totalmente ajena a la Generación Dorada. Por eso, si no puede jugar, que no juegue no mas", complementa.

Chile se encuentra sexto en la tabla de posiciones de la clasificatoria y tiene la chance de meterse en puestos de clasificación directa o vía repechaje al Mundial de Qatar 2022, pero debe ganar al menos uno de sus partidos y esperar tropiezos de Uruguay y/o Perú.

