Expertos definen los chilenos que deben patear los penales en una eventual definición ante Brasil

Chile y Brasil se enfrentarán esta noche por los cuartos de final de la Copa América 2021. Y ambos entrenadores, Martín Lasarte y Tite, no han dejado aspectos al azar en la antesala de un duelo crucial para el bicampeón de América y el último monarca continental.

El empate es una de las tres posibilidades que ofrece el fútbol y la definición, en ese caso, se estiraría a la temida lotería de los penales, instancia en la que la Roja falló hace siete años ante la Verdeamarela, en el Mundial de 2014, cuanto erró tres lanzamientos.

Pero los años pasan y las lecciones se aprenden. Por eso, los expertos consultados por Redgol no tienen dudas a la hora de definir quiénes deben ser los cinco chilenos elegidos para la ronda, en la que se enfrentarán a un especialista en tapadones, el brasileño Ederson.

Cristián Basaure, ex futbolista y analista de RedGol en La Clave, se la juega por Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Alexis Sánchez, Erick Pulgar y Eduardo Vargas; todos consolidados en la instancia y que ofrecen garantías.

Alexis Sánchez anotó el penal que le dio a Chile la primera Copa América de su historia en 2015. Foto: Agencia Uno

"Ninguna duda, porque siempre han respondido, porque ya han pateado en otras definiciones trascendentales, tienen el peso de esta generación y han pateado en sus equipos en Europa, Vidal ni hablar y Charles es el mejor pateador", argumenta el Barba.

Jorge Aravena hizo historia en el balón parado y apuesta a los mismos cinco de Basaure. "Si falta uno o alguien no está en cancha, le entregaría la responsabilidad a Ben Brereton. ¿Un zurdo? No me suena Eugenio Mena pateando penales", sentencia el Mortero.

Jorge Coke Contreras, goleador chileno en España y con la Roja, repite la fórmula con Aránguiz, Vidal, Pulgar, Sánchez y Vargas. Por su parte, Víctor Hugo Castañeda cambia el orden y apunta a Aránguiz, Vidal, Sánchez, Pulgar y Vargas.

"No sé quién estará en la cancha en ese minuto, pero esos son los de siempre. Eugenio Mena mmm, no sé, no podría decir. Brereton, lo mismo", confiesa el orgullo de El Naranjal, quien fuera ayudante técnico de Nelson Acosta en el Mundial de Francia 1998.

Es la instancia clave en caso del empate y un mecanismo de resolución que a Chile le dio las mayores alegrias de su historia con los triunfos sobre Argentina en las Copas América de 2015 y 2016. Ojalá los astros vuelvan a alinearse en favor de la Roja en Río de Janeiro.

Definición por penales entre Chile y Argentina | Copa América 2015



Definición por penales entre Chile y Argentina | Copa América 2016