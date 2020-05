Ex seleccionado uruguayo y el temor que despierta la Roja: "Ahora Argentina nunca se va a querer topar con Chile en una final"

Chile por fin logró ganar algo en 2015, al levantar el título de la Copa América, el que revalidó al año siguiente en Estados Unidos, con sendas victorias vía lanzamientos penales ante Argentina.

Es por ello que desde aquellas finales los transandinos quedaron con una espina clavada con la Roja, situación que comenta el ex seleccionado uruguayo Carlos María Morales, quien en contacto con RedGol, analizó a la Generación Dorada.

"Ahora en América la selección chilena es respetada. A ver, esta es una opinión personal. Si le preguntabas antes a Argentina nunca se quería encontrar con Uruguay o con Brasil, pero hoy le preguntas a Argentina sobre con quién no se quiere encontrar en una final, y es con Chile", dijo Morales a la Redgoleta.

El ex delantero de Unión Española agregó que "no es porque no le pueda ganar, ojo, porque Argentina tiene una calidad de jugadores impresionantes, pero es porque la presión se traspasa".

Asimismo, Morales pone al equipo de Reinaldo Rueda como candidato para acceder a Qatar 2022: "si hoy hablamos de los equipos sudamericanos que pueden calificar al Mundial nadie te va a dejar a Chile afuera".

Morales jugando en Toluca - Getty

Vidal su preferido

Por otra parte, el otrora atacante de Toluca, Atlas, Temuco, entre otros, habló de su jugador preferido de la selección chilena, eligiendo a Arturo Vidal.

"Chile tiene grandes jugadores, pero yo en lo personal, por mi forma de ser, me quedo con Vidal. La calidad de Alexis, el temperamento de Medel, Isla y Beausejour… son jugadores impresionantes. A mí también me gusta mucho Eduardo Vargas, pero el que yo creo que es diferente es Vidal, porque juega en todas las posiciones, cuando tiene que defender lo hace y cuando hay que atacar también está ahí", remató.