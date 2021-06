Javier Castrilli destroza a Eber Aquino e insiste que no fue penal de Guillermo Maripán en las eliminatorias

La selección chilena sumó un pésimo punto ante Bolivia en las eliminatorias sudamericanas, porque apenas empató con el elenco altiplánico, gracias a un polémico penal cobrado por el árbitro paraguayo Eber Aquino.

El juez guaraní otra vez está en el ojo del huracán, porque es segunda vez que perjudica a la Roja en el camino al Mundial de Qatar, e incluso recibe críticas de expertos en arbitraje.

Uno de los que levantó la voz por el cobro del penal de Guillermo Maripán fue el ex juez argentino Javier Castrilli, que insiste en que no era falta del defensor de AS Mónaco.

"El árbitro estaba a cuatro metros y su primera intención es no sancionar penal. Cuando vuelve del VAR el lenguaje corporal de Aquino denota que no está convencido", explica el transandino en radio Cooperativa.

Aquino, una vez más criticado - AgenciaUno

Luego agrega que "si ven la cara de Maripán hay desesperación porque él no tuvo ni tiempo para sacar la mano".

Además, aclara que hay errores en el procedimiento: "Le muestran fotografías, cuadros detenidos a Aquino cuando el reglamento del VAR en la página 152 dice que deben pasar las imágenes en tiempo real".

"La International Board recalca que debe ser en tiempo real, porque la cámara lenta distorsiona y más aún una foto... No fue penal, y encima están las agravantes del procedimiento del VAR", añadió con firmeza.