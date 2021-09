Un solo futbolista nacional hace vida en la liga de Colombia por lo que quizá es Rodrigo Ureña una de las personas más adecuadas para habar del próximo encuentro de la selección chilena por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, algo que hizo en exclusiva para Redgol.

El jugador de América de Cali contó cómo es la percepción que se tiene de la Roja de cara a este compromiso. "La verdad vienen con mucha confianza pero a la vez tienen mucho respeto a la selección chilena, saben que tenemos grandes jugadores, un buen funcionamiento y que en los últimos dos partidos dentro de todo se han venido haciendo bien las cosas", afirmó.

Las condiciones climáticas de Barranquilla serán un factor condicional del duelo ante los cafetaleros. "Es una plaza muy difícil, lo bueno es que en ese horario (18:00 horas locales y 20:00 de Chile) baja un poco el calor y solo te queda la humedad, hubiese sido distinto el panorama si ponían el partido a las 3:00 de la tarde que es lo que hacen normalmente".

Chile igualó 2-2 en el primer partido con Colombia en el camino a Qatar 2022. (Foto: Getty Images)

Es por eso que el mediocampista cuenta las claves para encarar un partido en un sitio de esas características. "Chile debe salir a manejar un poco los tiempos, sobre todo manejar las presiones ya que con las altas temperaturas la deshidratación juega un partido aparte así que hay que saber cuándo hay que salir a presionar y cuándo no", apuntó.

Ureña es optimista con que la selección logre los tres puntos. "Los dos partidos contra Ecuador y Brasil, me gustó bastante cómo jugó Chile, me preocupa un poco el mediocampo pero Colombia llega con mucha necesidad porque esos dos puntos no le sirven de nada si no nos ganan, eso nos va a favorecer y creo que Chile va a ganar", manifestó.