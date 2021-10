La selección chilena dio su mejor demostración en las actuales Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 al superar 3-0 a Venezuela y ahora está metido en carrera por la clasificación tras una triple fecha en que sumó seis de nueve puntos, además de dársele gran parte del resto de resultados.

Para la formación inicial del encuentro la gran sorpresa fue la inclusión de Diego Valdés para tomar el lugar del suspendido Charles Aránguiz, ganándole el puesto a Marcelino Núñez y Tomás Alarcón, quienes habían parecían en un principio que podían ser los encargados de cubrir la baja del Príncipe.

Sin embargo, el elegido fue el volante del Santos Laguna, quien hasta ayer aún no terminaba de explotar en la Roja y el periodista Manuel de Tezanos lo criticó pero tras el juego lo llenó de elogios. "Cuando vi la formación, no podía creer que Diego Valdés era considerado como titular. Los 46 minutos que jugó antes fueron muy pobres, son 16 partidos ya, no había ninguna justificación y no sólo estuvo a la altura, sino que fue de los puntos altos", afirmó.

"Me quiero hacer cargo personalmente. No digo tapando bocas, él debe ser autocrítico, pero Lasarte confía en él, reemplaza a Charles Aránguiz, acierto del entrenador y estoy muy contento por él. Hablaron maravillas de él desde México. Iván Zamorano dijo que era fiero en México, que se echa el equipo al hombro, me habló de un crack, no lo habíamos visto y hoy lo vimos. Me alegra", manifestó en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

De Tezanos espera que el rendimiento de Valdés con Chile se siga manteniendo para lo que viene. "Las críticas no son personales, son futbolísticas y como lo critiqué antes, le quiero rendir un homenaje. Era un partido que había que ganar sí o sí y fue un punto fundamental", puntualizó.