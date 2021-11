Mientras Gary Medel está en la burbuja de la Roja por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, no todo ha sido alegría para el referente de la selección chilena luego del triunfo ante Paraguay.

Todo, porque el propio jugador publicó en sus redes sociales una fotografía de Danilo, su pequeño hijo, que está con un problema de salud en Italia.

"Mi perrito fuerza y ánimo en este duro momento. Dios te sanará. Muy triste de no estar a tu lado para poder cuidarte y darte todo mi amor junto a la familia", escribió un triste "Pitbull" desde la concentración de la Roja.

Fue Cristina Morales, la esposa de Medel, quien contó en el diario Las Últimas Noticias los últimos días de Danilo con un virus que lo ha tenido bien complicado, aunque con los cuidados correspondientes.

"Me di cuenta de que Danilo tiene el virus boca-mano-pie porque durante la noche no paró de mover las piernas y no durmió nada. Le vi la boca y tenía puntitos rojos. Alessandra (su hija) ya pasó por eso. Parten con fiebre, luego aparecen en los pies, manos, muslos, boca. A Danilo le ha dado bien fuerte en la boca", cuenta, dando detalles como que en la clínica les habían dicho que era otitis y que además le habían realizado el examen PCR.

En ese sentido, y con la constante preocupación de papá Gary, Morales cuenta cómo han pasado estos días: "Menos mal que tengo a mi madre conmigo porque también está mi otra hija, Alessandra. Nos tenemos que dividir. Danielo requiere mucha atención y es muy apegado a mí. Llevar esta situación sola cuesta más obviamente", finaliza.

