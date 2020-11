Claudio Baeza: "Estamos convencidos de que podemos sacar los seis puntos en esta fecha"

Claudio Baeza asoma una vez más como titular en la selección chilena para la próxima fecha doble de eliminatorias ante Perú y Venezuela. El Serrucho suma bonos de la mano de Reinaldo Rueda y se llena de optimismo de cara a los próximos encuentros.

En conferencia de prensa, el ex volante de Colo Colo reconoció su ilusión de sumar los seis puntos: "Yo creo que todos los partidos son de suma importancia. En las fechas anteriores tuvimos poca fortuna en los últimos minutos, pero estamos convencidos de que podemos sacar los seis puntos en esta fecha, estamos con la convicción a tope para conseguir los resultados y el objetivo que es ir al Mundial".

Además, Serrucho valoró la confianza de Rueda al ser nuevamente convocado: "La verdad es que me sentí muy bien, venía siendo nominado en los amistosos del año pasado. Los compañeros me ayudaron en todos sentido, soy un afortunado de poder estar acá, de poder estar en la mejor generación de nuestro fútbol, creo que hay muchísima calidad de todos los jugadores, sobre todo de los que están aportando ahora, así que me siento muy bien, de a poco fui ganando confianza y es un sueño poder estar acá".

Sobre los posibles reemplazos de Charles Aránguiz y Gary Medel, Baeza afirmó que "obviamente son bajas importantes, sobre todo la de Charles y Gary. Ellos vienen siendo seleccionados hace más de diez años, aportan mucho, pero apenas llevamos un entrenamiento, no se ha hablado nada. Queda esperar a que estén todos, si me toca quiero hacerlo de la mejor manera y si no, hacerlo desde donde me toque. Uno acá viene a dar donde lo toque".

Por otro lado, Claudio se refirió a los problemas que han tenido Maripán, Niklas Castro y Pulgar para llegar al país: "Obviamente siempre uno quiere estar lo antes posible con todo el grupo, este tipo de situaciones por la pandemia es compleja para nosotros, pero ojalá poder tenerlos lo antes posible para poder estar completos y entrenar de la mejor manera".

Finalmente, el volante analizó a Perú y se refirió a la ausencia de público en el Estadio Nacional: "Creo que históricamente siempre se han caracterizado por el buen juego que tienen ellos. Juegan muy bien al fútbol, pero obviamente nosotros tenemos las armas necesarias para doblegar esa virtud de los peruanos".

"Obviamente no tener público te afecta un poco, pero hace dos o tres partidos que la selección peruana viene obteniendo buenos resultados con nosotros, pero no todos los partidos son iguales. Estamos con la convicción a tope para poder lograr un buen resultado. Ellos vienen bien este último tiempo, pero nosotros queremos ganar los tres puntos sí o sí", sentenció.