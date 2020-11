Palacios y su enorme ilusión en La Roja: "Se puede decir que es el mejor momento de mi carrera. Soy joven lo tomo con tranquilidad y orgullo"

La selección chilena de Reinaldo Rueda comienza este viernes un nuevo e importante desafío por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, donde espera sumar puntos ante Perú y Venezuela para dejar atrás el amargo sabor que dejó la primer fecha doble ante Uruguay y Colombia.

Carlos Palacios sufrió para poder vestir La Roja; primero por un problema con su pasaporte y luego por una lesión tras un partido ante Cobresal. Pero la tercera es la vencida y la promesa de Unión Española logró integrarse sin problemas a la convocatoria de la selección para la doble fecha eliminatoria.

En relación a las esperanzas que hay puestas en su capacidades para La Roja debido a lo hecho junto a Unión Española durante el torneo, Palacios se mostró maduro, calmo y con deseos de aprender.

"Me lo tomo con tranquilidad. Debo ir paso a paso, aprender de los grandes jugadores que están ahora; Fabián (Orellana), Alexis (Sánchez), Felipe (Mora) y varios más. Aprender de ellos e ir mejorando y ver como se dan las cosas día a día, con tranquilidad y mucha responsabilidad", aseguró la joya hispana.

Debido al retraso de algunos jugadores para integrarse a las prácticas de La Roja, Carlos Reveló que aún no se ha trabajado de manera tan específica junto a los delanteros, algo que asegura se dará una vez que todo el grupo esté reunido.

La promesa de Unión Española no escondió su enorme ilusión por sumar minutos con la selección chilena, por lo que se mostró comprometido y con muchas ganas de ser considerado para el duelo ante Perú.

"Me siento capacitado para juagar. He hecho las cosas de buena manera. Me siento pleno y con ganas de estar el viernes", finalizó Palacios.