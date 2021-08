A días de comenzar una triple fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, el mundo del fútbol saca cuentas de cómo le irá a la selección chilena. Por lo mismo, en conversación con Redgol, Mathías Vidangossy analizó las opciones de la Roja cuando choque ante Brasil, Ecuador y Colombia.

“Estadísticamente no son partidos fáciles, pero encuentro que en la selección hace mucho tiempo no corren mucho las estadísticas. Ellos siempre sorprenden con buenos partidos, rompiendo esquemas, quedando en la historia y creo que no será la excepción. Con la calidad de jugadores que hay, pueden hacer lo que ellos se propongan, así que toda la fe y energía para poder sacar la mayor cantidad de puntos en esta triple fecha", comentó Vidangossy.

Para el jugador de Deportes Melipilla la mentalidad que tiene esta selección hará que se pongan en mente ir a buscar todos los puntos durante los tres partidos, pese a que el cuerpo técnico pueda buscar resguardos.

"Ellos siempre van a querer sacar los nueve puntos. Desde que ha estado esa generación, siempre han querido ganar todo y no regalar nada. Ahora no será la excepción, así que creo que se la van a jugar por los nueve puntos, independiente que quizás conversen, más desde la parte técnica, que digan que tratemos de sacar seis o cinco puntos. Ellos van a querer sacar los nueve, siempre van a ir con sus mejores herramientas a enfrentar todos los partidos”, enfatizó el atacante.

Mathías Vidangossy en la selección chilena en el Mundial de Canadá | Foto: Getty Images

Vidagonssy compartió en selecciones juveniles con Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Gary Medel, por lo que tiene conocimiento de lo competitivos que son con la camiseta de la selección. Es por lo mismo, que tiene mucha confianza en lo que se pueda lograr en esta fecha triple, pese a lo complicado que pareciera ser el panorama.

“Arturo lo ha demostrado en toda su carrera que siempre quiere ganar. Alexis también y Gary lo mismo. Ellos juntos es una selección que quiere competir. Ellos mismos han dicho que quieren clasificar al Mundial, entonces van a ir por los nueve puntos y no van a regalar nada”, destacó.

Por lo mismo, cree que el espíritu ganado que tiene el plantel hará que quieran seguir mentalizados en ser los mejores y volver a un Mundial.

“Conociendo a los jugadores que están, ellos quieren primero ganar a Brasil, por lo que pasó y por las cosas que en algún momento se hablaron. Ellos quieren demostrar que son los mejores y para ser los mejores tienen que ganarle a los mejores. Van con ese foco, esta mentalidad me imagino e insisto, ellos van por los nueve puntos”, finalizó Vidangossy.