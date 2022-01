Patricio Yáñez se encomienda a Alexis Sánchez y Ben Brereton para vencer a Argentina: "Que me ganen el partido"

La selección chilena ajusta los últimos detalles para recibir este jueves 27 de enero a Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas, donde la misión está más que clara: salir en búsqueda de la victoria para sumar tres puntos que nos acerquen al Mundial de Qatar 2022.

Y para eso Martín Lasarte se ha enfrentado a una duda con respecto a la conformación del bloque ofensivo de La Roja, pero los últimos reportes indican que finalmente irá con toda la mentalidad ofensiva parando a Alexis Sánchez, Ben Brereton y Eduardo Vargas en la delantera.

Situación que gusta a algunos y que disgusta a otros pensando en la dosificación para visitar a Bolivia en La Paz, pero para Patricio Yáñez está más que claro que los tres futbolistas deben estar en la cancha del estadio Zorros del Desierto, y así lo dejó saber en Deportes en Agricultura.

El ex seleccionado nacional y actual comentarista deportivo alabó a Turboman, al Niño Maravilla y a Big Ben, pero le cargó la mochila a los dos últimos para enfrentar a la Albiceleste. "Para mí tienen que jugar los tres arriba, pero estos dos (Alexis y Ben) que me ganen el partido, que me lo ganen”, disparó.

Tras eso, igual tuvo palabras para Alexis Sánchez y lo arengó con todo para mostrar con La Roja la gran alza de nivel que ha tenido con la camiseta del Inter de Milán el último tiempo. “Superlativo su rendimiento con el Inter, pese a no tener siempre los 90 minutos", indicó.

Y al ariete inglés de madre chilena, que desde su aparición en el Equipo de Todos ha mostrado el mejor fútbol de su carrera, también le entregó toda la confianza. "Brereton, que lo quiere el Barcelona, el Real Madrid, el Bayern Múnich, quiero que juegue al 100%”, disparó.

Para finalizar fue consultado por Vargas, sobre quien también reconoció que "para mí es importantísimo que esté presente también" para aportar con sus goles ante un complejo rival que seguramente saldrá a buscar la victoria a pesar de que ya están clasificados para la cita mundialista.

Cabe destacar igualmente que el mágico tridente de Machete para enfrentar al equipo de Lionel Scaloni no ha visto mucha acción juntos, ya que Chile solo suma 7 minutos con los tres jugadores en cancha, por lo que seguramente buscarán sorprender con más tiempo para desenvolverse.