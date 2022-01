El ex futbolista y comentarista en Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez , asegura que el equipo se quedó sin fuerza para la segunda parte del encuentro. Donde asegura que jugadores como Alexis fueron desapareciendo y otros como Eduardo Vargas son para que no jueguen ante Bolivia por las Eliminatorias Qatar 2022.

La derrota de la selección chilena ante la selección de Argentina por las Eliminatorias Qatar 2022, dejó muestras, una vez más, de las falencias de la Roja, que vienen pesando firme en el camino al Mundial, el que ahora se empieza a ver cada vez más lejos.

Algo que Patricio Yáñez, comentarista de Deportes en Agricultura, también se percata y se encarga de hacer su análisis por lo sucedido en Calama.

"Cuando uno esperaba prolongar rendimientos interesantes, en el caso de la primera mitad, el caso de Alexis Sánchez, Charles Aránguiz, que de alguna manera fueron hombres que sostuvieron, después se nos quedaron. Porque si se hubieran unido a lo de Isla, Montecinos, Suazo, tal vez Chile podría haber generado más complicaciones. Tuvo un par de oportunidades, con Ben Brereton tratando de definir con el tapadón de Martínez. Pero más allá de cualquier consideración, Chile pudo hacer algo más en el segundo tiempo", comenta Yáñez.

En ese sentido, el ex jugador de la selección chilena asegura que los referentes del equipo se fueron quedando, donde incluso cree que hay algunos que no están ni para ir al viaje a La Paz para jugar el martes contra Bolivia.

"Lamentablemente no apareció Alexis, no apareció Vargas y hay que asignar responsabilidades. Igual que cuando ganan, han sido bicampeones, marcan goles, son campeones allá, uno agradece el esfuerzo. Pero lo de Vargas, si uno tuviese que elegir un jugador que no esté frente a Bolivia, es él porque prácticamente no la tocó, fue un fantasma", destaca el comentarista.

"Uno puede decir que el último partido fue hace 10 meses, pero métete, enchufate un poco, no es más que eso. Estar metido, conectarse con el juego, buscar la pared, intentar algún remate, algo que la calidad la pueda demostrar en este compromiso, pero nada", detalla.

Para el ex futbolista los jugadores también fueron desapareciendo por el poco juego que traen en el cuerpo en sus diferentes equipos, lo que en este nivel profesional se nota y pasa la cuenta.

"Alexis desapareció en el segundo tiempo. Se nos fue, qué lamentable. Uno decía que con un Alexis más retrocedido es más difícil. Pero, por lo menos con Montecinos, Vargas, después sale, pero no se poh. Algo que de alguna manera si Aránguiz bajó su producción. Pulgar le costó todo. Son las consecuencias de jugadores que no tienen continuidad en sus clubes, estuvieron lesionados y no participan, a diferencia que los jugadores argentinos. Hay una cuestión con la intensidad de juego", finaliza.

