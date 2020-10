Waldo Ponce rememora el empate ante Uruguay en el Centenario: “Tuvimos la calidad de Salas y sacamos un punto histórico”

Solo quedan dos días para que la selección chilena enfrente en el Estadio Centenario a su símil de Uruguay, en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

En ese sentido, aún sigue presente el recordado y único empate de la Roja en Montevideo ante la celeste, partido que estaba enmarcado en el inicio de Marcelo Bielsa al mando de la selección y que contó con la inspiración de Marcelo Salas, quien se matriculó con un doblete.

Por lo mismo, Waldo Ponce, defensor presente en ese encuentro, conversó con Deportes en Agricultura sobre ese choque y recordó que “fue un partido súper apretado. Tuvimos la posibilidad de darlo vuelta con la calidad de Marcelo (Salas), de marcar esos dos goles tan importantes en su carrera. Luego nos tocó aguantar y sacar un punto histórico hasta el momento”.

Al ser consultado sobre cómo es jugar en el Centenario, expresó que “jugar sin público no es lo mismo, porque te hacen sentir la localía desde que llegas al aeropuerto (…) Ese estadio es complicadísimo, es antiguo, es difícil, pero con la fe de que los muchachos puedan tener un buen partido”.

Además, tuvo algunas palabras sobre el recambio generacional de Chile y señaló que “es difícil poder encontrar jugadores de la magnitud como (Arturo) Vidal, Alexis (Sánchez), Gary (Medel) o (Claudio) Bravo”.

El defensor fue parte del proceso de Bielsa. (FOTO: Archivo)

“Lo que pienso es que el recambio no depende de los jugadores que están, depende de los que vienen de atrás y ellos están al debe. No podemos decir que el profe (Reinaldo) Rueda no les ha dado posibilidades: (Guillermo) Maripán, (Erick) Pulgar o (Paulo) Díaz se han ganado su espacio”, agregó.

Finalmente, dijo que “el profe Rueda tiene clara la forma de jugar, de cómo se va a plantear ese día Chile. Es difícil, pero ojalá que el técnico esté clarito y podamos sacar un buen resultado ante Uruguay”, sentenció.