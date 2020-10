Paulo Díaz advierte a la selección de Uruguay: “Nos estamos preparando para ir a ganar, es nuestro objetivo”

Es cuestión de días para que inicien las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, ya que la selección chilena hará su estreno como forastero ante su símil de Uruguay.

Por lo mismo, en la antesala del choque Paulo Díaz enfrentó los micrófonos y advirtió que “vamos a enfrentar a Uruguay en una condición rara, sin público. Y nosotros nos estamos preparando para ir a ganar, ese es nuestro objetivo”.

En la misma línea, complementó que “es raro jugar con el estadio vacío, pero nosotros vamos con la mentalidad y nos estamos preparando para ir a Uruguay y sacar un buen resultado”.

Los hermanos Díaz fueron los encargados de enfrentar los micrófonos en la antesala del duelo ante Uruguay. (FOTO: @LaRoja)

Al ser consultado sobre las ausencias como Gary Medel o Claudio Bravo, expresó que “son jugadores importantes y me tocará tomar el mando de la zaga defensiva. Ya me tocó asumir ese rol en los últimos dos amistosos, pero con responsabilidad y dando lo mejor de mí para que todo salga de la mejor manera”.

Sobre si tiene alguna receta para marcar al delantero Luis Suárez, señaló que “no sabría cómo decirte que se debe marcar. No me ha tocado marcarlo, pero por las condiciones que tiene no hay que dejarlo que le pegue al arco”.

Finalmente, al ser consultado sobre las nuevas caras en la Roja mencionó que “los más grandes vamos guiando, el tema de juego lo van aprendiendo como presionar o atacar, pero los más jóvenes lo están haciendo bien, es parte del proceso de recambio y se están acoplando de buena manera”.