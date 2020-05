El recuerdo de Waldo Ponce de un joven Gary Medel: "Cuando lo conocí, quería pegarle a quién se le cruzara"

Como en la vida, los futbolistas cambian mucho desde que dan sus primeros pasos hasta que ya se consolidan en el fútbol. Claro ejemplo de eso es Arturo Vidal y Gary Medel, quienes tenían el mismo ADN de ir con todo por una pelota.

Si bien eso no ha cambiado, hoy ambos jugadores son mucho más técnicos al momento de enfrentar a un jugador para quitarle el balón.

Waldo Ponce, ex seleccionado nacional, recordó a joven Gary Medel en la Roja y contó cómo era la mentalidad de un joven jugador formado en Universidad Católica.

"Compartimos pieza, es un jugador al que quiero mucho, del que aprendí y que hay que saber entenderlo. Gary, cuando lo conocí, quería pegarle a quién se le cruzara. Ha manejado mucho su ímpetu, pero eso pasa porque es un ganador innato", expresó.

Para finalizar, el ex defensor chileno habló de Marcelo Bielsa. "Fue un técnico que me marcó y confío mucho en mí, fue mi mejor época en la Selección, me sentía un aporte, disfrutaba jugar, me llevó a cumplir el sueño de un Mundial, sólo me quedó la espinita de no haber jugado en las Copas América donde Chile fue campeón. Si las lesiones no me hubiesen afectado tanto, quizás pude estar ahí", sentenció.