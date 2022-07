La noche del 26 de mayo Gary Medel protagonizó una polémica, luego de que un funcionario de la Seremi de Salud le prohibió el ingreso a un concierto de la cantante Karol G, donde asistió en compañía de su familia.

Todo, debido a que el pase de movilidad del seleccionado nacional todavía no aparecía actualizado con las tres vacunas que correspondían a la fecha, por lo que no fue posible darle acceso al evento.

Esto desató la furia del jugador, quien comenzó un live en sus redes sociales: "Miren chiquillos, este es el hueón que tiene la cagada acá del Seremi. Tengo las tres dosis", comentó.

"¿Por qué no dai la cara, si eres autoridad sanitaria? Da la cara, si tengo las tres dosis. Te cagai entero", siguió. Luego se dirigió a otra autoridad y continuó insistiendo: "Tengo las tres dosis y no me dejan entrar".

Ante esta situación, los funcionarios de la Seremi de Salud comenzaron a pedir ayuda a carabineros del lugar.

"¡Amenazas, dicen! ¿Escucharon? Díganle algo, para que vean que tienen la cagada. Tengo las tres dosis y no me dejan pasar porque llegué hoy de Europa", precisó.

Denuncia

Luego de que la polémica explotara en el país, Angelo Berti, el trabajador de la Seremi, decidió renunciar a su cargo por un cuadro ansioso-depresivo y demandó por una millonaria cifra a Medel.

Según precisa ADN, esta denuncia es una indemnización de perjuicio, lo que corresponde a $80.500.000 pesos, por daño emergente y moral hacia el ex funcionario.

Si bien aseguran que intentaron tomar contacto con el jugador y sus cercanos, detallan que no han conseguido respuestas, por lo que siguieron adelante con el proceso.

Las disculpas de Medel

Luego de que se hiciera conocido el caso y tras una serie de críticas en contra del jugador de la selección chilena, Gary Medel asumió su error por las redes sociales.

"Me equivoqué. Da lo mismo el motivo y la razón. Se me soltó la cadena. Pido disculpas a los afectados porque fue un momento de calentura pero nada justifica lo que pasó. De los errores se aprende y hoy me toca asumir, poner el pecho como siempre y reconocer que no estuve bien", comenzó diciendo.

En ese sentido, el Pitbull profundizó en que se había equivocado, por lo que pedía disculpas públicas por la situación.

"Vuelvo a repetir que cometí un error y que el respeto es lo primero en cualquier situación. Reiteró mis disculpas a toda la gente y en especial a los funcionarios de salud que tanto han hecho en tiempos de pandemia por nuestro país", finalizó.