Gary Medel no pudo ingresar al concierto de Karol G por no tener su pase de movilidad activado. El Pitbull, quien había recibido la tercera dosis el mismo día, hizo una transmisión en su cuenta de Instagram, en la que encaró a dos funcionarios de la Seremi.

Gary Medel encara a funcionarios de la Seremi tras no poder entrar al concierto de Karol G

Gary Medel vivió una noche de enojo en el Movistar Arena. El Pitbull, quien llegó ayer a Chile para unirse a los trabajos de la selección chilena en miras a la gira amistosa por Asia, tuvo un encontrón con personal de la Seremi al no poder ingresar al recinto.

Medel tenía todo listo para asistir al concierto de la cantante colombiana, Karol G. Tras su arribo a nuestro país, el defensa nacional acudió a ponerse la tercera dosis contra el Covid-19. ¿El problema? El pase de movilidad tarda tres días en activarse y, cuando llegó al Movistar Arena, su documento no era válido todavía.

Pitbull, enojado, realizó un live en Instagram y encaró al personal que monitoreaba la entrada al recinto. "Miren chiquillos, este es el hueón que tiene la cagada acá del Seremi. Tengo las tres dosis", dijo Pitbull a sus seguidores mientras grababa a un funcionario.

"¿Por qué no dai la cara, si eres autoridad sanitaria? Da la cara, si tengo las tres dosis. Te cagai entero", siguió. Luego se dirigió a otra autoridad y continuó insistiendo: "Tengo las tres dosis y no me dejan entrar".

Los funcionarios se comunicaron por radio, acusando que estaban siendo amenazados por Medel. "¡Amenazas, dicen! ¿Escucharon? Díganle algo, para que vean que tienen la cagada. Tengo las tres dosis y no me dejan pasar porque llegué hoy de Europa", finalizó.