Gary Medel denunció en redes sociales que no pudo ingresar al concierto de Karol G pese a tener las tres vacunas. La Seremi de Salud de la Región Metropolitana le respondió en redes sociales.

Una particular situación vivió Gary Medel anoche. El Pitbull se tomó redes sociales para denunciar que no pudo ingresar al concierto de la cantante Karol G. El seleccionado nacional se vacunó ayer -el mismo día del recital- y su pase de movilidad no estaba activo, por lo que se quedó fuera del Movistar Arena.

Gary encaró a las autoridades sanitarias que estaban en el recinto, lo que difundió en una transmisión en Instagram que causó reacciones mixtas. "Este es el hueón que tiene la cagada acá del Seremi. Tengo las tres dosis y no me dejan entrar", denunció el Pitbull en Instragram. Y ahora llegó la respuesta la Seremi de Salud.

"Todo ciudadano necesita un pase de movilidad habilitado para poder ingresar a un evento bajo techo con aforo reducido. El Sr. Medel no mostró un Pase de Movilidad chileno válido", comentaron las autoridades en su cuenta oficial de Twitter.

La publicación fue en respuesta a un medio de comunicación que difundió la noticia y las autoridades sanitarias fueron enfáticas: "El respeto de la norma y de los otros es fundamental para nuestra convivencia social".