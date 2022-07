4 de julio de 2015, una fecha histórica para el fútbol chileno. Ese día, La Roja levantó la Copa América por primera vez. Y fue en una tanda de penales, pues la final ante Argentina quedó igualada sin goles al cabo de los 90 minutos regulares y el alargue.

La definición comenzó con un tiro inatajable de Matías Fernández, quien clavó la pelota en el ángulo superior derecho de la portería defendida por Sergio Romero. Chiquito acertó el lado, pero nada pudo hacer para detener semejanate disparo del entonces volante de la Fiorentina, que fue tachado como el "penal perfecto".

Arturo Vidal anotó el segundo tanto chileno luego de que Lionel Messi empatara la serie. Gonzalo Higuaín mandó a las nubes su remate y Charles Aránguiz decretó el 3-1. Luego apareció la figura de Claudio Bravo, quien le tapó la ejecución a Ever Banega y dejó el trofeo muy cerca de las vitrinas de Chile.

Y Alexis Sánchez le puso un broche de oro, pues marcó un gol con un tiro a lo Panenka en honor al jugador checoslovaco que se atrevió a hacer un picotón en la final de la Eurocopa de 1976, que su selección le ganó a Alemania Federal.

Cuatro eximios pateadores recordaron la tanda que le dio el título a Chile

Patricio Mardones sabe de penales importantes. El Pato convirtió el tiro que le dio el título a la Universidad de Chile al cabo de 25 años en aquel partido ante Cobresal en El Salvador. Y en una conversación con Redgol, el otrora jugador formado en la Universidad Católica se refirió al disparo que comenzó esa definición.

"Matías (Fernández) siempre fue un gran ejecutor, siempre me dio la confianza porque tomaba la pelota con seguridad. Y eso es súper importante", expresó Mardones, quien también tuvo palabras para el vistoso remate de Alexis Sánchez.

Sobre el histórico penal comentó que "Él definía, era lo más difícil. Uno tiene que tratar de bloquearse, al menos eso hacía yo, además de tener la seguridad de marcar. Sentirse medio canchero, pero para uno. Y eso te da seguridad. Fue fundamental olvidarme del entorno y no darme tanta responsabilidad, sabiendo qué significa ese penal".

Otro que pasó por los micrófonos de Redgol fue Víctor Merello, símbolo del Cobreloa de los '80 que tantas buenas presentaciones tuvo a nivel nacional e internacional. "Es un paquete de situaciones, como dijera alguien por ahí. No dejo de lado que para una ejecución de penal sirve una persona un poco bruta. Hay que tener clase para en esa instancia, con ese rival y lo que significaba ganar la Copa América. uno puede decir una locura, pero hay que tener frialdad. Alexis demostró la madurez de un tipo que ya había pasado por distintas situaciones", exprsó el oriundo de Coronel.

Jorge Aravena y Miguel Ángel Neira también se sumaron a los recuerdos de la gloriosa tanda

Hubo otros dos muy buenos ejecutantes de pelota detenida y en movimiento que también se sumaron al penal de comentario que armó Redgol sobre aquella inolvidable jornada, que le dio un golpe al deporte nacional pues fue el día en que falleció el indeleble Carlo de Gavardo. Pero todo se cerró, afortunadamente, con una alegría gigantesca.

"Matías Fernández tiene una tranquilidad única para jugar al fútbol. Mostró la misma calma de siempre y una técnica exquisita para rematar con fuerza y anotar", recordó Jorge Aravena. Pero el Mortero no se quedó sólo con eso. También tuvo elogios para lo hecho por AS7.

"Ese tipo de cosas las puede hacer Alexis no más. Él disfruta el juego, tiene alguna cuota de irresponsabilidad también cuando juega y la demostró ese tiro penal. En un país que nunca había ganado ningún título importante, se le ocurre picar la pelota. Hay que tener mucha personalidad para hacer lo que hizo", cerró el actual director técnico de Deportes Temuco.

Miguel Ángel Neira, otro de buena pegada en su carrera, comentó lo siguiente. "Aránguiz era el que más seguridad me daba de los que pateaba por la confianza que se tenía. Le da con borde externo y sale con mucha potencia. Lo de Matías era predecible porque le pega muy bien y lo de Alexis fue lo que lo hace grande, esa confianza para definir de esa manera. Si resulta, espectacular. Pero si no, se tomaría como una irresponsabilidad. Hay que tenerse mucha fe para hacer eso, gracias a dios fue gol. Nunca pensé que podía hacer eso, más que él no es un especialista". ¡Qué recuerdos imborrables!