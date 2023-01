Darío Osorio es una de las grandes promesas de Universidad de Chile y la selección chilena Sub 20, que comienza este viernes su participación en el Sudamericano de Colombia, en busca de un boleto mundialista que no se consigue hace diez años.

Dario Osorio anticipa el Sudamericano Sub 20: "No sentimos presión de que no se haya ido a un Mundial"

Selección chilena Sub 20

Selección chilena Sub 20

La selección chilena Sub 20 pasa por una profunda sequía de diez años sin asistir a un Mundial, desde que la generación de Nicolás Castillo y Ángelo Henríquez se clasificó a la Copa del Mundo Juvenil de Turquía en 2013. Y este viernes, con Darío Osorio a la cabeza, la Roja va nuevamente por un boleto a la cita planetaria.

El talento de Universidad de Chile es uno de los llamados a trascender desde este viernes, cuando el equipo que dirige Patricio Ormazábal debute en el estadio Deportivo Cali ante el combinado de Ecuador, último campeón de la categoría. El extremo de Hijuelas tiene claro que su aporte será desde lo colectivo.

"Más que asumir (un protagonismo individual) somos un equipo y trataré de ayudar siempre al equipo, más allá de los nombres. Estoy como extremo derecho, pero el técnico me dice que si puedo ir hacia el medio, lo haga. Me da la libertad de moverme y que no esté solamente en la banda", explicó el jugador que cumplirá 19 años el próximo martes.

Diez años sin mundiales Sub 20 para Chile



La selección chilena Sub 20 disputó su primer mundial de la categoría como anfitriona en 1987. Luego repitió participaciones en 1995, 2001, 2005, 2007 y 2013, por lo que actualmente pasa por su peor sequía en cuanto a Copas del Mundo. Pero Darío Osorio cree que el actual combinado debe escribir su propia historia.

"No sentimos la presión de que no se haya ido al Mundial. Nosotros venimos a hacer nuestro Sudamericano y espero que nos vaya bien. Tenemos un poco de ansiedad por el torneo, pero veo a mis compañeros bien, motivados, concentrados y con ganas de hacer un buen Sudamericano", valoró la promesa de Universidad de Chile.

Lo primero será Ecuador, y Osorio ya le sacó la foto. "Por lo que hemos visto, tienen jugadores rápidos, que presionan y salen rápido en contragolpe. Habrá que estar atentos", dijo con toda la mente puesta en el torneo continenta, más allá del permanente eco de clubes que pretenden su ficha desde Europa.

Pero el de Hijuelas no se hace problemas con tanto comentario y posibilidades en clubes de las ligas más importantes del Viejo Continente. "No leo nada, no veo nada. Estoy enfocado en hacer un buen Sudamericano con la selección y después se verá lo que pasa", completó el mediapunta chileno.