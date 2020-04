Cristián Campestrini aprueba a Matías Zaldivia en la Roja: "Si lo pones de 9, juega de 9"

Cristián Campestrini tuvo un paso fugaz por Everton de Viña del Mar, dejando el club tras ser despedido vía Whatsapp. Hoy milita en el Celaya del Ascenso MX y en conversación con Redgol habló de un ex compañero que la rompe en Chile.

Se trata de Matías Zaldivia, quien está cerca de cumplir los cinco años en Chile, por lo que ya ha dicho en reiteradas ocasiones que le gustaría jugar en la Roja. Ambos compartieron en Arsenal de Sarandí.

A través de Redgol, Campestini llenó de elogios al defensor de Colo Colo. "Dios quiera juegue Zaldivia en la selección chilena. Es una decisión importante la que puede llegar a tomar. No sólo Colo Colo, sino Chile lo metió bajo el ala, lo cobijó, se siente respaldado. Si llega, se entregará al máximo como se entregó en Arsenal, en Colo Colo", expresó.

Además agregó que, "Mati es polifuncional. Si lo pones de 9, juega de 9. Se desenvuelve bien en el mediocampo igual. Siempre se entregará al máximo, da todo y por algo es muy querido".

Para finalizar, el ex arquero de Everton admite que le hubiese gustado jugar en el Cacique. "Particularmente de los grandes me gustó Colo Colo. A la U la enfrenté con Arsenal en Copa Sudamericana, la que era imbatible de Sampaoli y era formidable, una hinchada para sacarse el sombrero, son fieles, es impresionante. Pero Colo Colo me gustó, me gusta el estadio que está todo cercano. No dejan de ser los tres grandes, pero si elijo uno, Colo Colo es muy bonito", sentenció.