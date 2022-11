La selección chilena se prepara para enfrentar a Eslovaquia en Bratislava este domingo desde las 09:30 horas, en el segundo duelo amistoso pactado para esta semana en Europa, con la intención de dejar atrás la derrota por 1-0 frente a Polonia en Varsovia. Eduardo Berizzo sigue buscando su primer triunfo en la banca de la Roja.

De cara al duelo contra los eslovacos, Cristián Caamaño le mandó un recado al Toto exigiendo que no cometa el que a su juicio fue un error contra Polonia: poner a Claudio Bravo, Gary Medel, Arturo Vidal y Alexis Sánchez juntos en la formación titular.

La exigencia de Caamaño a Berizzo

“Espero de verdad, ruego, que no estén Bravo, Medel, Vidal y Sánchez al mismo tiempo. Sé que es mucho pedir porque es la vieja tradición, pero no me interesa verlos. Listo, quedó bien, buen entrenamiento contra Polonia, me parece que ya cumplieron, ahora que les den vacaciones y descanso”, dijo Caamaño en Deportes en Agricultura.

El periodista agregó tajante que “necesito ver a Williams Alarcón, Esteban Pavez, el chico (Lucas) Assadi, (Darío) Osorio; otra insistencia con (Víctor) Méndez, Marcelino (Núñez), con Diego Valencia”.

“Pero si vamos a poner nuevamente a estos cuatro juntos y rotamos sólo al resto no tiene sentido seguir haciendo estos amistosos”, sentenció Cristián Caamaño.

Cabe recordar que contra Polonia Bravo, Medel, Vidal y Bravo jugaron los 90 minutos, mientras Guillermo Soto, Francisco Sierralta, Víctor Felipe Méndez y Diego Valencia fueron reemplazados para darle espacio a nombres que estaban en el banco.

Recuerda que podrás ver los dos aprontes de Chile en su gira europea en vivo y en directo vía streaming a través de Redgol. Sólo debes ingresar a nuestra web desde un dispositivo con internet fijo o wifi, en territorio nacional, y podrás seguir al equipo de Eduardo Berizzo con imagen 4K y sonido digital.