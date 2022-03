El delantero Ben Brereton sacudió la actualidad de la selección chilena este martes, cuando la revisión médica de rutina de Blackburn Rovers determinó que sólo estará recuperado de su lesión de ligamentos del tobillo en la primera semana de abril.

Esto significa que el ariete no podrá estar con la selección chilena en el término de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022, en que la Roja se enfrentará con Brasil y Uruguay el 24 y 29 de marzo, respectivamente.

Sin embargo, Cristián Basaure cree en Ben. El analista de RedGol en La Clave, reconoce que "obviamente es un jugador importantísimo, pero yo soy un poquito escéptico en cuanto a la información de la lesión. No porque no crea, si no que porque todavía queda tiempo".

El Tigre Táctico explica las características de la dolencia. "Es un ligamento, ahí se pueden hacer cositas: un buen vendaje, un pinchacito para sacar dolores residuales. Depende de la cuantía de la lesión. Hay dolores que se pueden aguantar", reflexiona el ex defensor.

Brereton suma cuatro goles en once partidos con la selección chilena, a siete meses de su debut. Actualmente es baja en el Blackburn Rovers, producto de la lesión que sufrió el 14 de febrero ante West Brom, y lo mantiene en dique seco.

Basaure deja la puerta abierta para Brereton



Frente a las últimas novedades sobre la condición de Ben Brereton y la posibilidad de que juegue a fin de mes por las clasificatorias, Cristián Basaure asume las complicaciones que establece un esguince de tobillo.

"Obviamente, si es un esguince importante, es invalidante; porque el fútbol tiene mucho giro y mucho freno. Pero Ben ya lleva tiempo (de recuperación), y todavía dejaría la puertita abierta para esa posibilidad", sentencia el Barba.

La baja del ariete oscurecerá el panorama eliminatorio. "Comparto en que es un jugador determinante y que no hay otro en su nivel, con esas características. Habría que buscar variantes para el ataque", completa Basaure.

