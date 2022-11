La selección chilena espera cerrar el año dándole a Eduardo Berizzo su primer triunfo en la banca nacional. Y este miércoles comenzará su camino: desde las 14:00 horas, la Roja chocará con Polonia en el primero de los dos amistosos internacionales que tiene agendados en noviembre.

El Toto, que prepara una oncena con el regreso de Claudio Bravo y sorpresas como Guillermo Soto y Diego Valencia, espera sacar provecho de estos dos cotejos y fijar nombres para la nueva generación de la Roja. Aquello fue lo que se discutió en RedGol en La Clave, donde el panelista Cristián Bausare lamentó que el DT aún no pueda encontrar la forma y alternativas para el nuevo proceso nacional.

"Recuerdo los primeros partidos en que si había algo claro dentro de la identidad que buscaba era la presión alta. Lo hizo por momentos, pero eso se tiene que ir replicando en cada compromiso con los futbolistas que vas incorporando, porque no solo buscas identidad o forma, también buscas equipo y alternativas. Y todavía no encuentra ninguna", evaluó.

"Hay jugadores que sabemos que serán titulares, pero hay otras posiciones en que uno no puede decir quién será titular. Estamos en un periodo de transición, algunos de la Generación Dorada no están, algunos se irán retirando del proceso y otros derechamente no han estado. En la posición de lateral derecho ha jugado Mehssatou, Delgado y ahora jugará Guille Soto. Ahí hay una búsqueda clarísima, pero... ¿Seguirá? No tenemos idea", comentó.

Aunque valoró que Berizzo mantenga la línea de no cerrar las puertas de la selección chilena a nadie. "Si hay algo en lo que ha sido consecuente es que le ha abierto las puertas a todos los futbolistas. Dijo que si Bravo se recuperaba iba a volver, ahora Montecinos va a volver a la selección", valoró.

Bausare y la formación de la Roja ante Polonia

El comentarista también evaluó la oncena que alista la Roja en Varsovia, donde formará con Claudio Bravo; Guille Soto, Gary Medel (Paulo Díaz), Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Esteban Pavez (Medel), Marcelino Núñez (Víctor Felipe Méndez), Arturo Vidal; Joaquín Montecinos, Alexis Sánchez y Diego Valencia.

"La formación tiene buenos nombres. Me parece importante ver la banda derecha de Chile, porque no solo estará Soto, también Marcelino y Montecinos, quiero ver cómo coexisten estos tres futbolistas en esta banda, ahí hay algo interesante", comentó.

"Me parece que Alexis será un libre, no lo veo cargado en la banda izquierda, lo veo de ahí saliendo hacia adentro, rematando modo Arsenal, me gusta cómo juega ahí. Aunque más allá de los nombres grandes, me parece que el foco tiene que estar en las alternativas, por eso menciono a Montecinos y Soto", continuó.

Por último, manifestó que "ojalá que el análisis post partido no esté supeditado a 'Polonia juega el Mundial en cinco días más, se cuidaron y por eso Chile jugó bien'. Queremos que Chile juegue bien, que haya una idea y que se pueda sostener el máximo tiempo posible dentro del partido".

Recuerda que podrás ver los dos aprontes de Chile en su gira europea en vivo y en directo vía streaming a través de Redgol. Sólo debes ingresar a nuestra web desde un dispositivo con internet fijo o wifi, en territorio nacional, y podrás seguir al equipo de Eduardo Berizzo con imagen 4K y sonido digital.