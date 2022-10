Este lunes desde las 17:30 horas, Curicó Unido y Ñublense disputarán la "final de los tres millones de dólares", como se ha definido el choque cuyo ganador accederá de manera directa a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores. Dos equipos sensación, que además cuentan con sorprendentes entrenadores.

Se trata de Damián Muñoz en los maulinos y de Jaime García en los chillanejos, dos propuestas que se destacaron en 2022 y pusieron en la vitrina al director técnico chileno. Un mérito que Cristián Basaure, el analista de Redgol en La Clave, se anima a explicar en clave táctica y especialmente en la valoración de lo nuestro.

"Acá generalmente nos acordamos de los técnicos chilenos cuando les va mal, buscamos la estadística para acomodar nuestro comentario y validar nuestra opinión, y creo que Muñoz y García se han salido de la norma y han sostenido su trabajo en el tiempo", puntualiza el ex futbolista y también entrenador titulado.

En el plano futbolístico, el Basa hace distinciones. "Hay matices diferentes en el juego: veo a Ñublense más irreverente, con más rebeldía y más desordenado en su organización. Un desorden ordenadom por decirlo de una manera, con más enroque de funciones y de posiciones. El extremo puede ir por la otra banda o ir de 9, el interior derecho puede ir por la derecha, hay más variedad dentro de eso", explica.

En cambio, el elenco de La Granja responde a otro patrón. "A Curicó lo veo como un equipo con una estructura más armada, sin tantos cambios de posiciones, pero con laterales que pasan mucho, con dos centrales muy fuertes, ni hablar de Rodrigo Holgado y Diego Coelho, de Fede Castro y Yerko Leiva en la mitad de la cancha. Tiene un capital ofensivo importante, sobre todo cuando recupera el balón y ataca con cantidad y calidad", sentencia.

Pero el elemento en el que ambos entrenadores se encuentran es en la posibilidad que tuvieron de saltar a la elite del fútbol chileno. "Me gusta que les haya ido bien porque salen de la norma, en el sentido de que se habla de que los interinatos no se validan, que no es bueno mantener un técnico después de que es interino", subraya Cristián Basaure.

Y recuerda el origen del estratega curicano. "No es la primera vez de Damián Muñoz. En un momento estuvo dirigiendo contra Colo Colo, después de que se fue Nicolás Larcamón, y lo volvieron a sacar. Vino Martín Palermo, no anduvo, asumió de nuevo Muñoz y mira lo que es Curicó hoy", recuerda el Barba.

"Y de Jaime García, ni hablar. Siempre lo miraban de reojo o de costado, como diciendo que estaba bien para el ascenso, pero en Primera es otra cosa. ¡La típica! Como esperando que le vaya mal, para validar que 'yo dije que no era para Primera'", critica el ex defensor de Santiago Morning.

Finalmente, el balance es dedo para arriba. "Han mostrado en el tiempo que sí tienen capacidad, con distintos matices, diferentes liderazgos, pero con dos campañas super valorables y que hablan bien de ellos como técnicos chilenos", completa el comunicador.