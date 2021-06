Lasarte no le dará descanso a la Generación Dorada e incluirá a Bravo, Medel, Vidal y Alexis en la Copa América

La selección chilena recibió un duro golpe este martes, porque no le pudo ganar a Bolivia por las eliminatorias sudamericanas, pero tiene que dar vuelta rápido la página, porque ahora se viene la Copa América.

Desde que asumió en la Roja, el entrenador Martín Lasarte dijo que quiere ocupar el certamen internacional para hacer pruebas, situación que recalcó tras el empate ante los bolivianos en San Carlos de Apoquindo.

"Nuestro gran objetivo es lograr que Chile vaya al Mundial. Esto no significa no darle importancia a la Copa América, pero la queremos usar como herramienta para la consolidación de los jóvenes. Esto será mixto, con los de recorrido más los jóvenes. No es un banco de pruebas tampoco, porque llevaremos algunos jugadores jóvenes, no sólo jóvenes. Tenemos dos días para hacer la lista final y ver qué jugadores decidimos que concurran", dijo Machete en San Carlos de Apoquindo.

Por ende la duda estaba si la Generación Dorada iba a decir presente, situación, que según dio a conocer La Tercera, se aclaró, porque todos los históricos irán a Brasil a jugar por el cuadro criollo.

La Roja va con todas sus figuras a la Copa - AgenciaUno

De esta forma, Alexis Sánchez, Claudio Bravo, Gary Medel, Arturo Vidal, Mauricio Isla, Charles Aránguiz, entre otros, estarán en la lista que tiene que entregar el uruguayo este jueves.

La Roja va a Brasil con el sueño de ganar su tercera Copa América, donde debutará este lunes ante Argentina desde las 17:00 horas.