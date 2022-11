Mientras el planeta entero se prepara para lo que será Qatar 2022, en este lado del globo cuatro países se unen por un sueño. Este viernes fue lanzada oficialmente la Corporación Juntos 2023, que buscará traer el Mundial de ese año a Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina.

En una cita en el Estadio Nacional, representantes de las cuatro federaciones se reunieron para firmar los documentos que dan inicio a la entidad encargada de ir a luchar con España, Portugal y Ucrania, la otra candidatura para recibir el torneo.

Con la ministra del Deporte, Alexandra Benado, y el presidente de la Federación, Pablo Milad, se llevó a cabo la junta en la que se firmaron los estatutos que servirán para ir con todo a buscar el Mundial del 2030 en conjunto.

"Esta postulación es conjunta y se viene trabajando hace varios años ya. Hoy hay un punto de inflexión, un punto crucial y creo que es importante recordar que nosotros como continente tenemos el derecho legítimo de querer postular a este Mundial 2030 no solamente por la historia que nos antecede del centenario que se cumpliría en esa fecha, sino que porque efectivamente, la cuna del fútbol está acá en Sudamérica, con tantos jugadores y jugadoras de tremenda calidad", señaló la autoridad de gobierno.

Pablo Milad también se sumó a sus palabras y señaló que "tenemos un aval que es nuestra historia, que es la fuerza sudamericana, que es esta unión Juntos 2030 que simbolizan lo que son los países de Sudamérica, países de lucha e ilusión. Quizás nosotros no estemos, pero trabajaremos para los que vienen y para la gente. Tenemos que trabajar por lo que viene y por lo que ha marcado el fútbol sudamericano en el mundo".

Por otro lado, el ministro de Turismo y Deporte de Argentina, Matías Lammens, recalcó que esto "no es solo un trabajo de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, es un proyecto de toda la Región. No tengo ninguna duda de que tanto estos cuatro países como Sudamérica se merecen este reconocimiento. Sin ninguna duda el fútbol Sudamericano es el que más ha aportado a la historia de este deporte y que más jugadores ha aportado, creo que tenemos una tradición que no es fácil de equiparar".

Por ahora, queda esperar la forma en la que quedará estructurada la Corporación Juntos 2030. Todavía falta definir su gobernanza, además del comité ejecutivo o directorio, lo que deberá contar con la participación de los gobiernos y federaciones de cada uno de los países.

Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina quieren hacer historia celebrando los 100 años de los mundiales en nuestro continente. La carrera ya comenzó con España, Portugal y Ucrania. ¿La FIFA respetará el clamor popular o dejará todo en Europa?