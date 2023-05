El comentarista Diego Rebagliati aseguró que la selección chilena no tiene un mediocampista como Ureña, de buen presente en Universitario, y cree que debe ser convocado por el Toto Berizzo porque de lo contrario la Roja se pierde un jugadorazo.

Rodrigo Ureña vive un buen presente en el fútbol peruano como pilar del Universitario de Deportes dirigido por Jorge Fossati. El ex entrenador charrúa de la selección uruguaya le dio resultados y nuevos aires al equipo y al mediocampista chileno.

De hecho, Ureña y Universitario no conocen la derrota desde la llegada de Fossati, puntero en la Liga 1 en suelo incaico y líder de su grupo en la Copa Sudamericana.

Según detalla el sitio amigo BolaVip Perú, “uno de los beneficiados con el arribo de Fossati es el volante chileno Rodrigo Ureña, quien en las últimas jornadas levantó su nivel y es pieza fundamental del rendimiento de la tienda crema”.

Y el comentarista peruano Diego Rebagliati fue más allá en Movistar Deportes, postulando a Rodrigo Ureña para la selección chilena, asegurando incluso que, de no ser considerado por Eduardo Berizzo, la Roja se está perdiendo un jugadorazo.

“Hoy por hoy, Ureña es convocable a la selección chilena. No tengo ninguna duda. No creo que en Chile tengan muchos volantes. Si los chilenos no lo llaman van a dejar pasar un jugadorazo”, manifestó Rebagliati.

En la presente temporada, Ureña registra 1.006 minutos con Universitario en 12 partidos con la U peruana en el campeonato local. Por Copa Sudamericana suma 341’.