"Dejaremos bien parado el nombre de Colo Colo": jugadores albos citados a la Roja palpitan el microciclo de Martín Lasarte

Este jueves desde las 17:00 horas arranca el primer microciclo de la selección chilena al mando de Martín Lasarte. La Roja se prepara pensando en su debut con Machete en la banca, quien en su primera nómina sorprendió con varios nombres.

Entre todos los elegidos hay siete jugadores de Colo Colo, una situación que sorprende luego de que el club peleara el descenso en la última temporada. Brayan Cortés, Julio Fierro, Juan Carlos Gaete, Jeyson Rojas, Luciano Arriagada, Bruno Gutiérrez y Pedro Navarro son los escogidos por el uruguayo para ser parte de las prácticas.

Antes de viajar a Santiago, los jugadores del cacique conversaron con el sitio oficial y adelantaron lo que será el encuentro en Juan Pinto Durán. "Me toma bien, llega un profesor nuevo. Hay más para mostrarse y voy preparado en un 100%", lanzó Juan Carlos Gaete, nueva incorporación de los albos. "Dejaré bien parado el nombre de Colo Colo. Siempre puedo dar más, en los entrenamientos y en los partidos", agregó el ex Cobresal.

Brayan Cortés es el más experimentado en la Roja de los citados de Colo Colo. Foto: Colo Colo

Por su parte el defensor Jeyson Rojas, de lo mejor en la última temporada en Colo Colo, destacó que "me sorprende porque no me lo esperaba. Lo veo como una nueva experiencia para poder aprender y seguir mejorando. Las cosas van llegando por sacrificio y el trabajo de día a día".

Luciano Arriagada, que anotara un gol clave ante Coquimbo Unido en la primera rueda, aseguró que "es una gran oportunidad para aprender, para ir mejorando y todo sea por el beneficio de mi carrera. Es un orgullo estar en la selección chilena y más en la adulta".

Otro de los albos que estará en el microciclo es Bruno Gutiérrez, quien valoró su llamado. "Estoy orgulloso por el trabajo día a día. Este es un premio al esfuerzo. Vamos a vivir una nueva experiencia para hacer las cosas bien. Desde la sub 15 venimos trabajando bien con mis compañeros. Estamos en el club más grande de Chile y tenemos que dejarlo bien parado", recalcó.

Finalmente Julio Fierro, una de las novedades en la portería de la Roja, no escondió su alegría por ir a la Roja. "Mi papá estaba muy feliz cuando se enteró. Me enteré por él. Era un objetivo que tenía a largo plazo y se cumplió".

Colo Colo tiene su primer apretón de la temporada el 21 de marzo, cuando como campeón de la Copa Chile enfrentará a Universidad Católica por la Supercopa 2020, a partido único, y podrás verla en vivo y en directo por las pantallas de TNT Sports, TNT Sports HD y Estadio TNT Sports.