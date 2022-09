El campeón del mundo Claudio Borghi analizó la selección chilena Sub 23, que debutó con un triunfo sobre Perú la semana pasada y proyecta su desembarco en la Roja adulta, que participará de la gira europea a fines de septiembre.

El debut oficial de la selección chilena Sub 23 la semana pasada, con un triunfo sobre Perú en Lima, parece haber dejado buen sabor en el paladar de la gran familia del fútbol nacional. La presencia de jugadores con proyección y que tímidamente inician su camino en Primera División no fue mella para mostrar gran orden e intensidad en el apronte.

Pero a la hora de los balances, hay una meta volante que se debe considerar. El próximo lunes, el técnico Eduardo Berizzo debe comunicar la nómina oficial para la gira europea de la selección chilena, que se enfrentará con dos representativos clasificados a la próxima Copa del Mundo: Marruecos y el anfitrión, Qatar; el 23 y 27 de septiembre.

Esta será la ocasión para que el Toto ratifique la confianza en algunos elementos de proyección, aunque Claudio Borghi ya tiene claridad al respeto: "Me gusta mucho la idea de tener una selección alternativa. Hay muy buenos nombres, Darío Osorio, Lucas Assadi, entre otros, el chico Williams Alarcón que lo está haciendo muy bien en Unión La Calera", valora en diálogo con Redgol.

El campeón del mundo con Argentina y ex técnico de la selección chilena cree que el contigente Sub 23 puede aparecer en la Roja adulta de manera paulatina: "Son jugadores con cierta experiencia en Primera y no sé si para hacerlo inmediatamente, pero el trabajo está muy bien hecho", sentencia el Bichi.

Así mismo, Claudio Borghi expresó lo positivo de ampliar el radio de posibles elegidos, con miras a los futuros desafíos de la selección chilena. "Tener quince o veinte jugadores como alternativas para diferentes puestos es lo ideal para el entrenador. Y lo bueno es que los va conociendo, los va amoldando tácticamente a lo que él pretende", reflexiona.

Finalmente, el Bichi reconoce su sorpresa por el dibujo de Berizzo en el amistoso de Iquique: "Por ejemplo, me llamó mucho la atención que jugara con cuatro centrales en la línea de fondo, pero creo yo que tendrá un motivo y ese motivo le da cuentas alegres para sacar", completó el ex jugador y técnico de Colo Colo.