Estrellas de Uruguay aún no definen su futuro a semanas del choque ante Chile por Clasificatorias

El jueves 8 de octubre de este año comienza el camino de la selección chilena rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Las clasificatorias para la Roja arrancan en poco más de dos semanas ante un complicado rival: Uruguay en el Estadio Centenario.

El duelo entre la Roja y la Celeste se ha convertido en un verdadero clásico en los últimos años, sobre todo después de los cuartos de final de la Copa América de 2015, cuando la selección chilena dirigida por Jorge Sampaoli eliminó a los charrúas en un picante partido en el Nacional.

Es por esto que en RedGol repasamos el presente de las máximas figuras del combinado uruguayo, donde varios aún viven en la incertidumbre sobre su futuro.

En primer lugar, Luis Suárez será la mayor arma ofensiva de Uruguay ante la Roja. El delantero no tuvo una gran temporada con el FC Barcelona y vive un complicado presente con la llegada de Ronald Koeman.

Tras la debacle del Barça en Champions League ante el Bayern, el entrenador holandés cortó al charrúa y le comunicó que buscara club para continuar su carrera. Desde ahí en adelante, mucho se ha especulado con el futuro del ariete y sobre todo con la Juventus, uno de los clubes más interesados en contar con él.

Pese a los rumores, Suárez sigue siendo jugador del Barça y no se moverá hasta que haya una buena oferta para él y para el club catalán.

Otro referente del equipo del Maestro Tabárez que tampoco tiene seguro su futuro es Diego Godín. El zaguero charrúa está cerca de partir del Inter de Milán y podría llegar a otro equipo del Calcio, Cagliari. Según aseguraron en Italia, el Faraón habría rechazado una oferta del fútbol francés para quedarse en la Serie A.

Luis Suárez y Diego Godín serán los referentes de Uruguay ante la selección chilena

A pesar de que no estará ante Chile, no podemos dejar afuera a Edinson Cavani, otra estrella uruguaya que tampoco sabe dónde jugará la próxima temporada. El delantero fue borrado por Thomas Tuchel del PSG y no fue considerado por toda la segunda parte de la campaña pasada.

Entre otras bajas importantes destacan la del portero Fernando Muslera, quien sufrió una terrible fracutra de tibia y peroné en junio pasado, ni tampoco estará el ex volante de Universidad de Chile, Leonardo Fernández.

Revisa la nómina de la selección uruguaya para su debut contra Chile: