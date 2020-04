Christian Bravo: "Gary me dijo 'yo no te vi bailar, párate CTM'. Y me bautizó dos veces en la selección"

Christian Bravo repasó lo que ha sido su experiencia en la selección chilena, donde intenta ganarse un lugar y la confianza de Reinaldo Rueda a base de buenas actuaciones, primero en Montevideo Wanderers, y ahora como refuerzo de Peñarol en Uruguay.

“Increíble, nada que decir (del resto de los jugadores de la Roja). Al principio nervioso, pero son todos humildes y te hacen sentir cómodo. Fueron igual que uno y lo tienen claro. Estoy súper agradecido de ellos cuando llegue nuevo a la selección”, dijo Bravo a Redgol vía Live de Instagram.

Agregó que “Alexis me aconsejó que uno se tiene que divertir y disfrutar. La mayoría sabemos que está representando al país, pero divirtiéndose dentro de la cancha lo va a hacer mejor que con presión”.

Por otro lado contó una anécdota que tiene a Gary Medel como protagonista en el ya tradicional protocolo de bautizo a los jugadores que llegan por primera vez a la Roja.

“A mí me cagaron, me bautizaron dos veces. La primera vez lo hice y faltaba Medel en el plantel. Y después en la otra nómina llega Gary y me dice ‘tienes que cantar’. Le digo: pero si ya canté, y me responde ‘cómo CTM, yo no te vi cantar. Ya párate cu…’. Y me puso la silla al lado. Tuve que cantar”, sostuvo entre risas.

Por último contó que la mejor casaquilla que ha cambiado durante su carrera data de su paso por el Granada entre 2013 y 2015. “¿La mejor camiseta de mi colección? La de Alexis en el Barcelona, se la cambié cuando nos enfrentamos en España. Es la mejor que tengo”, sentenció.