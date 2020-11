Video: Los tres goles más recordados de la selección chilena ante Venezuela por eliminatorias

La selección chilena visita este martes a Venezuela en busca de un nuevo triunfo en las Eliminatorias Qatar 2022. El país llanero es tierra fértil para La Roja, ya que jamás ha perdido con la Vinotinto en una clasificatoria para un Mundial jugando como forastero.

De hecho, las únicas dos alegrías que suma Venezuela contra Chile fueron en las eliminatorias para el Mundial de 2002, cuando el conjunto criollo quedó último, y cayó por 2-0 en el Nacional. El otro revés fue en San Juan, por los cuartos de final de la Copa América de 2011, cuando la Vinotinto venció por 2-1.

Es por esto que La Roja tiene grandes recuerdos en suelo venezolano. En la previa de un nuevo encuentro ante la Vinotinto, queremos compartir los tres goles más recordados de la selección chilena ante Venezuela por eliminatorias.

Javier Margas



El 2 de junio de 1996, Chile enfrentaba a Venezuela por la segunda fecha (la 1° la tuvo libre) de las eliminatorias rumbo al Mundial de Francia 1998. La Roja volvía a disputar una clasificatoria luego de 7 años de castigo tras el Maracanazo del Condor Rojas.

En la banca estaba Xavier Azkargorta, quien llegaba con el papel de clasificar a Bolivia a EEUU 1994. Sin embargo, la Copa América de Uruguay en el 95' fue su primer desafío con la Roja, pero con paupérrimos resultados: un empate y dos derrotas. Las eliminatorias serían su prueba de fuego.

Javier Margas fue héroe en Venezuela

En una lluviosa tarde en Barinas, la Vinotinto se puso en ventaja al minuto 7′ del primero tiempo con gol de Dioni Guerra (quien jugaba en Deportes Concepción). Venezuela, que por esos tiempos estaban acostumbrados a perder siempre por goleada, estaba a punto de celebrar un histórico e inédito triunfo sobre nuestro país.

Fue así como en los descuentos del segundo tiempo, un desesperado centro llega hasta el defensor Javier Margas, quien estaba en la boca del arco, le rebota en la rodilla y se transforma en gol. Pese al valioso empate, el Bigotón fue despedido de la banca de La Roja y su reemplazo fue Nelson Acosta. Pese a que fue un discreto empate, aquel rodillazo de Margas fue el que permitió que Chile clasificara, tras 16 años, a una Copa del Mundo.

Mauricio Pinilla



Por la sexta fecha de las eliminatorias rumbo a Alemania 2006, un joven Mauricio Ricardo Pinilla Ferrara se convirtió en héroe de la selección chilena ante Venezuela. El martes 1 de junio de 2004, La Roja consiguió un valioso triunfo por la cuenta mínima ante la Vinotinto en el Estadio de Pueblo Nuevo de San Cristóbal.

El combinado dirigido por Juvenal Olmos disputaba un aguerrido encuentro en suelo llanero contra una Vinotinto que, en esa fecha, estaba peleando en la zona de clasificación a la Copa del Mundo.

Mauricio Pinilla se sacó el short para celebrar su gol ante Venezuela

El único tanto del encuentro lo anotó el delantero de solo 20 años, Mauricio Pinilla, quien aprovechó un rebote a la entrada del área venezolana y puso el 1-0 definitivo para La Roja con un potente remate en el barrial de Pueblo Nuevo.

Pinigol, que ingresó al comienzo del segundo tiempo por Patricio Galaz, no solo es recordado por su gol, si no que también por su icónica celebración: se sacó el short y se lo puso en la cabeza, lo que le significó una amarilla y quedar suspendido para el duelo ante Brasil. Finalmente, este triunfo no sirvió de mucho, ya que La Roja quedó fuera del Mundial de Alemania 2006.

Humberto Suazo



No podia quedar fuera Humberto Suazo, el del goles, el hombre venido del planeta gol. El jueves 19 de junio de 2008, Chupete quedó en los mejores recuerdos de los fanáticos de la selección chilena por su agónico tanto ante Venezuela en Puerto La Cruz.

Chupete encaminó el triunfo de La Roja ante Venezuela

Por la sexta fecha de las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010, la Roja de Marcelo Bielsa disputaba un entretenido encuentro ante la Vinotinto en el Estadio Olímpico General José Antonio Anzoátegui. A diez minutos del final, el eterno Juan Arango puso el 2-2 tras un error de Ismael Fuentes.

Sin embargo, Chupete apareció en los descuentos y le dio una alegría enorme a Chile. Al 91' del complemento, Alexis Sánchez le entrega el balón a Suazo a la entrada del área venezolana y el actual delantero de Deportes La Serena sorprendió a todos con un preciso remate al palo más alejado de Renny Vega.

Con este resultado, Chile se metía en la zona de clasificación directa al próximo Mundial y encaminó a La Roja a Sudáfrica 2010. Además, Chupete Suazo se alzó como el goleador de aquellas eliminatorias.