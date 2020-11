Rafael Olarra pide cautela a los hinchas de la Roja: “Hay que tener mucho cuidado. No es un partido ganado ante Venezuela”

Solo quedan unas horas para que la selección de Chile salga a la cancha en Caracas y se enfrente a su símil de Venezuela, por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022.

En ese sentido, ante la superioridad histórica de la Roja en suelo venezolano, muchos hinchas dan por sentado que “El Equipo de Todos” sumará otros tres puntos que lo meterán en la lucha por un cupo al próximo mundial.

Sin embargo, Rafael Olarra, ex seleccionado y que sabe de victorias ante la Vinotinto, conversó con Deportes en Agricultura y realizó un llamado a los hinchas a no confiarse, porque esta Venezuela no es como en otras épocas.

El defensor tuvo pasos por Audx Italiano, Universidad de Chile, Universidad Católica, Unión Española, entre otros equipo del mundo. (FOTO: Agencia Uno)

“Yo creo que la selección de Venezuela con la final del mundial en las series menores se ha ido transformando, empezaron a aparecer nombres distintos, con jugadores que están regularmente en la órbita internacional-europea. Además, te encuentras con jugadores físicamente bien dotados con respecto a las velocidades, a la fuerza, a la estatura. Entonces te encuentras con una selección difícil. Los puntos no reflejan lo que realmente juegan. Hay que tener mucho cuidado”, partió comentando.

“Hay que tener mucho ojo. No es un partido ganado, en la previa. Chile tiene que ir a trabajar el partido y si juega de la misma forma que ante Perú en lo colectivo, creo que la Roja puede tener muchas chances de poder seguir avanzando, seguir con expectativas y meternos en el grupo de avanzada. Pero te repito, este no es un partido fácil, no es de trámite fácil como en otras épocas”, agregó.

Al ser consultado sobre la línea defensiva, explicó que “el análisis del técnico es fundamental. Paulo Díaz realizó un gran trabajo, más allá que tuvo algunas complicaciones. De Guillermo Maripán no olvidemos que son sus primeros partidos en eliminatorias y es un jugador que tiene experiencia, y Francisco Sierralta mostró unos buenos partidos en la primera fecha. Pero yo creo que es mejor tener más jugadores a los que el DT pueda echar mano y consolidar duplas”.

Finalmente, al ser consultado si repetir el tridente Jean Meneses, Felipe Mora y Fabián Orellana o sacar a uno de ellos por Alexis Sánchez, fue categórico: “Uno no puede dejar afuera a Alexis”.

“El equipo tiene que darle mejores condiciones, quizás hacer que su recuperación sea de mitad de cancha hacia arriba. Que se resguarde un poco a Sánchez para que se sienta fresco cada vez que toma el balón y pueda hacer lo que él sabe: desnivelar, asistir y hacer goles”, dijo.

“Mantener a Alexis en el campo de juego, porque yo creo que a un 80 por ciento es mejor que muchos delanteros sudamericanos. Creo que la disposición defensiva, cuando no se tiene el balón, debería ser el beneficiado Alexis con poco trajín en una zona que él tiene que estar más recuperado y con mucho más aire”, sentenció.

Recordemos que el partido entre Chile y Venezuela está programado para las 18:00 horas de este martes, y que podrás verlo de manera gratuita y por streaming a través de RedGol.