La selección chilena de Eduardo Berizzotendrá acción en esta fecha FIFA de noviembre, La Roja en su primer partido hará de sparring frente al combinado de Polonia, quienes se despedirán de su público en el Estadio Municipal Mariscal Józef Piłsudski de Varsovia para partir a Qatar, donde debutarán el próximo martes 22 de noviembre frente México por el grupo C.

¿Cuándo juegan la selección chilena contra Polonia por la fecha FIFA de noviembre?

La Roja de Eduardo Berizzo juega ante Polonia este miércoles 16 de noviembre a las 14:00 horas de Chile.

¿Dónde ver vía streaming en vivo a La Roja de Eduardo Berizzo?

Redgol transmitirá en vivo y en directo vía streaming los amistosos de La Roja ante Polonia y Eslovaquiapor la fecha FIFA del mes de noviembre.

Sólo necesitas un dispositivo con conexión fija o wifi de internet en territorio chileno para seguir a la selección chilena de Eduardo Berizzo.

Además, el primer encuentro de la gira europea de La Roja será transmitido vía online por Estadio TNT Sports.

¿En qué canal ver en vivo por TV al combinado nacional?

El partido será transmitido en TV por CHV y las señales de TNT Sports HD y TNT Sports 2, en los siguientes canales:

CHV

Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) - 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) - 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) - 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (SD)

Sin Brereton y con un Claudio Bravo concentrado:

No lo pasa bien Eduardo Berizzo en la previa del duelo con los polacos, el Equipo de Todos ha sufrido con las lesiones y ya son varios los jugadores que no dirán presente ante Polonia ni Eslovaquia.

El gran golpe ocurrió este lunes cuando se conoció que Ben Brereton no participará de la gira europea, la causa es por una “lesión menor prolongada” según lo definió el propio ariete del Blackburn, motivo por el cual su club decidió no cederlo a la selección.

Junto a Brereton se suman las bajas de Ángelo Henríquez y Nayel Mehssatou, el primero sufrió una lesión muscular con su equipo, mientras que el segundo no fue cedido por el K. V. Kortrijk, al no ser una fecha FIFA obligatoria para los equipos que no van al mundial.

Otra noticia un poco más alentadora es Claudio Bravo, el portero del Real Betis no pudo estar presente en el último encuentro del cuadro heliopolitano por lesión, sin embargo, el “1” de Chile llegó a la concentración y de no mediar problemas se espera que pueda estar presente en uno de los encuentros del elenco nacional.