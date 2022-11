La selección chilena ha tenido un lunes complicado luego de confirmar tres bajas para los amistosos ante Polonia y Eslovaquia. La Roja ya sufría con la ausencia de Ben Brereton Díaz, pero en las últimas horas se sumaron dos nuevos nombres: Ángelo Henríquez y Nayel Mehssatou.

El equipo de todos aterrizó en Varsovia para preparar el primero de los encuentros y esperaba tener a todas las figuras convocadas. Sin embargo, la última jornada el fin de semana termino por descartar a dos piezas en ataque y una más en la defensa, lo que sacude al cuerpo técnico de Eduardo Berizzo.

Francis Cagigao fue el encargado de confirmar la situación. "Gran parte del grupo llegó el domingo y hoy han estado llegando los futbolistas que han participado en partidos ayer mismo, por lo que dentro de pocas horas estarán todos disponibles para entrenar en la tarde", lanzó de entrada.

Tras ello explicó cada uno de los casos. El primero fue el de Ángelo Henríquez, quien sufrió una lesión muscular de isquiotibiales izquierdo tras el último partido del Ekstraklasa. "Ya tuvimos una situación con muchos futbolistas no disponibles por lesión previo a la nómina. Ahora tenemos la de Ángelo, por una lesión muscular en su club que supera las fechas de los partidos".

Posteriormente Francis Cagigao sorprendió al sumar a Nayel Mehssatou a la lista de bajas. "Su club, al no ser una fecha FIFA para los equipos que no van al mundial, no cederá a ninguno de los internacionales", recalcó.

Por Ben Brereton Díaz, fue el Blackburn Rovers el que reveló la noticia, a lo que el director deportivo tuvo que hacer frente. "El club ha decidido no cederlo, alegando razones médicas y así nos da el informe. Si bien Eduardo y yo hemos hablando con Ben toda la semana y mostró su disposición a venir a jugar, el club ha decidido que bajo esas razones no lo cederán".

Chile se toma con calma el cambio de estadio ante Polonia

Dentro de el movido viaje que ha tenido la selección chilena a su primer amistoso en esta gira, está lo ocurrido con el estadio donde jugará ante Polonia. La Roja tenía otro recinto definido, pero a última hora las cosas cambiaron.

Por problemas en la estructura tras una inspección al Estadio Nacional de Varsovia, finalmente se determinó moverlo a otro recinto. Es así como el equipo de todos enfrentará a Robert Lewandowski y compañía en el estadio Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, también conocido como estadio del Ejército de Polonia Josef Pilsudski".

"Fuimos notificados por FIFA y la federación polaca que hay un cambio de estadio. Las razones fueron estructurales, por lo que se jugará el miércoles en el Legia de Varsovia", cerró Francis Cagigao.