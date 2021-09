Las cartas de Latife se anticipan al cruce de Chile vs Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022

La selección chilena enfrenta a una triple fecha trascendental en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 con duelos clave ante Brasil, y con el público de regreso, luego Ecuador y Colombia en la que están en disputa nueve puntos y la meta principal es conseguir la mayor cantidad posible.

Estando en el séptimo lugar de la tabla, la Roja debe sacar rápidamente la calculadora y aparte de sumar debe aspirar a que los rivales le ayuden lo más posible. Esa es la tarea para el mes de septiembre para los dirigidos de Martín Lasarte.

En ese contexto, y según la plataforma de entretenimiento juegaenlinea.com las apuestas al encuentro, que se disputará en el estadio Monumental este jueves a las 21:00 hrs, indican que un 14% da por vencedor a Chile, un 59% pone a Brasil como ganador y un 27% se la juega por el empate.

A eso, tenemos que agregar que según las probabilidades de juegaenlinea.com la escuadra de Martín Lasarte tiene un 23% de ganar, un 28% de empatar y un 49% de perder frente a Brasil.

Pero las cartas de la guía espiritual y tarotista Latife también predicen de cara al inicio de la fecha triple de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

“A través de las cartitas estuve viendo qué podía pasar en el partido Chile-Brasil y a me llega la idea de un empate, así que no crean tanto que los brasileños puedan solamente ganar. Me da la impresión de que son muy buenos los brasileños, pero siento que Chile le va a poner mucha garra a ese partido y puede lograr un empate, esa es mi predicción”, apuntó Latife.

Juegaenlinea ofrece pagar una cuota de 4,1 por apuesta si gana Chile, o sea, si una persona juega 10 mil pesos, gana 41.000 pesos. Ahora, la cuota para Brasil es de 1.87, es decir, si se colocan 10 mil pesos, puedes ganar 18.700 pesos. En el caso que el marcador se mantenga igual durante los 90 minutos, el sitio promete una cuota de 3,35.

Redgol trae para ti la transmisión de las Eliminatorias Sudamericanas, en vivo y en directo vía streaming y de manera gratuita. Sólo debes ingresar a la página desde tu dispositivo favorito, con conexión fija o wifi de internet, en territorio nacional. Y disfrutar a la Roja con la mejor imagen y sonido.